Moncho Fernández: "La clave del partido estuvo en el esfuerzo"

El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha reivindicado tras la victoria de este domingo contra el Hiopos Lleida (103-86) que la clave del triunfo ha estado en el acierto de los primeros cuartos y, sobre todo, "en el esfuerzo durante todo el partido".

"Buena muestra de ello es el dato de los rebotes ofensivos que hemos cogido [18-5] y que nos han dado muchas segundas oportunidades", ha asegurado el entrenador gallego tras "felicitar" a sus jugadores por el resultado.

Fernández también ha señalado que el Bàsquet Girona ha estado "muy bien en actitud y deseo", y "ha leído muy bien todas las defensas" que ha planteado el Hiopos Lleida, desde las más agresivas hasta las más conservadoras.

Victoria muy coral

Además, tras una victoria muy coral, con seis jugadores en dobles dígitos en anotación y valoración, el técnico ha afirmado que esta es "nuestra filosofía" y que está "muy contento cuando hay muchos jugadores con buenos números".

Además, Fernández ha comentado que el encuentro en casa del Baxi Manresa de la próxima jornada será "muy complicado" y requerirá "mucha personalidad", pero ha matizado que "ahora es tiempo de disfrutar" del quinto triunfo en siete partidos en Fontajau.