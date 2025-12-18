En directo
EUROLIGA
Mónaco - Real Madrid, en directo hoy: partido de la jornada 18 de Euroliga
Sigue en directo el partido entre Mónaco y Real Madrid que se disputa hoy en el pabellón Salle Gaston Medecin de la ciudad del principado
Sergi Bescós I Lázaro
Mónaco y Real Madrid se miden hoy en la decimoctava jornada de la Euroliga. Sigue el partido en directo en Sport.es.
Mónaco (43-40) Madrid I 2Q Min 1
1 de 2 para Maledon desde la línea de personal.
Mónaco (43-39) Madrid I 2Q Min 1
Dos tiros libres para Maledon
Mónaco (43-39) Madrid I 2Q Min 1
Los dos equipos en bonus, último minuto del 2Q
Mónaco (43-39) Madrid I 2Q Min 2
Triiiiiple de Okeke para poner a los blancos a 4. Gran jugada del Facu para generar los espacios en ataque.
Mónaco (42-36) Madrid I 2Q Min 2
Canastónnn de Okobo que saca otra dos + 1
Mónaco (40-36) Madrid I 2Q Min 2
Gran palmeo de James tras un gran gorro de Okeke.
Mónaco (38-36) Madrid I 2Q Min 2
Responde el Facu forzando la falta y anotando sus dos tiros libres.
Mónaco (38-34) Madrid I 2Q Min 3
1 de 2 para Diallo desde la personal.
Mónaco (36-34) Madrid I 2Q Min 3
Ojo que hay técnica para Tavares por hacer un gesto al árbitro tras la falta que le han pitado al pivot blanco.
Mónaco (36-34) Madrid I 2Q Min 3
Diallo le saca la falta a Tavares y consigue dos tiros libres.
