El Mónaco paga los salarios de diciembre a todos los jugadores... ¡menos a Mike James!

El Mónaco ha conseguido saldar las deudas del mes de diciembre y pagar la totalidad de las nóminas de sus jugadores, excepto uno. Ese es Mike James, la estrella del equipo, que 'rajó' en redes sociales de la situación económica del club y al que todavía le deben 50.000 euros del año pasado, según 'l'Equipe'. Un pequeño alivio para la plantilla, que está viviendo una pesadilla con los impagos.

"Esto es una locura. Llevo mucho tiempo en Europa. Sé que los pagos pueden ser inestables, pero no me mientan diciendo que llegará cuando no es así y me hagan quedar como un tonto. Eso sí que es una falta de respeto. De cualquier manera, seré agente libre este verano. No puedo esperar a que me paguen. Jugar con mi dinero y jugar en mi cara es un juego desagradable", dijo Mike James en redes.

Mike James, en el Barça-Mónaco de Euroliga de esta temporada / Gorka Urresola

Los jugadores han cobrado el mes de diciembre a través de una cuenta a terceros. Lo que no queda claro es cuando se recibirán los sueldos de enero, ya que la situación financiera no ha mejorado. Además, la actual directiva insiste en mantener el control hasta que una sentencia judicial del Tribunal de Primera Instancia de Mónaco, el 6 de marzo, decida el futuro del club.

"Soy un mercenario, pero firmé más años que todos y empecé esta mierda. Los negros están locos. Espero que el personal, los jugadores, los trabajadores y la gente de la oficina reciban su dinero de verdad. Estamos trabajando a la fuerza ahora mismo", prosiguió Mike James, que no esperaba una sanción de su equipo: "¿Te pueden multar sin dinero? Es una pregunta seria, que alguien le pregunte a Chat GPT".

Spanoulis, entrenador del Mónaco / EUROLEAGUE

A pesar de los problemas, el Mónaco sigue luchando en Euroliga por tener un puesto en los playoffs cuando acabe la temporada regular. "¿Dónde se ve esto? ¿Dónde se ve esto en toda Europa? ¡En ninguna parte! ¡En ninguna parte! No es fácil para estos chicos jugar nueve meses y ser constantes y concentrados. No es fácil. Ya basta", criticaba Vassilis Spanoulis, entrenador de los monegascos.

Los de Spanoulis recibirán en la próxima jornada de Euroliga al Maccabi Tel Aviv en casa, para luego visitar la pista del líder: el Fenerbahçe de Saras Jasikevicius. El rendimiento de Mike James en el equipo sigue siendo muy bueno, incluso alcanzó los 30 puntos en su visita al Bayern de Múnich, y aun así acabaron perdiendo el partido. El estadounidense sigue a buen nivel, y también sigue sin cobrar todo el mes de diciembre.