El Mónaco confirma la 'tragedia': queda excluido de la liga francesa

El Mónaco sigue inmerso en una grave crisis institucional y financiera que amenaza con cambiar por completo su futuro. El vigente campeón de la liga francesa recibió un nuevo revés después de que la Cámara de Apelación de la Federación Francesa de Baloncesto (FFBB) rechazase su recurso y confirmase que no podrá participar en la Betclic Élite (Primera División francesa) durante la temporada 2026-27.

La decisión supone un duro golpe para el conjunto del Principado, que tampoco podrá competir en ninguna de las categorías organizadas por la LNB, incluida la segunda división. El club todavía dispone de una última vía para intentar revertir la situación y ha anunciado que está estudiando presentar un recurso ante el Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF).

Daniel Theis hizo mucho daño en la 'pintura' / EUROLEAGUE

Expulsados de la primera y segunda división francesa

"El AS Monaco Basket ha sido informado hoy de la decisión de la Cámara de Apelación de la FFBB de rechazar su participación en la Betclic Élite para la temporada 2026-27. El club está estudiando actualmente la posibilidad de recurrir al CNOSF para impugnar esta decisión y obtener la autorización para participar en las competiciones de la LNB durante la temporada 2026-27", explicó la entidad en un comunicado oficial.

El Mónaco ya había recurrido la decisión inicial adoptada el pasado 20 de julio. La Cámara de Apelación le concedió entonces una prórroga hasta el 31 de julio para presentar la documentación económica requerida.

Nikola Mirotic ha jugado en el Mónaco esta última temporada / Gorka Urresola Elvira

Su futuro en Europa

La resolución culmina meses de enorme inestabilidad para uno de los proyectos más ambiciosos del basket europeo. Pese a conquistar la liga francesa la pasada temporada tras imponerse al Paris Basketball en la final, el club ha visto cómo su delicada situación financiera provocaba primero su salida de la Euroliga y su regreso a la EuroCup, además de la marcha de gran parte de su plantilla. Ahora, y a la espera de lo que ocurra con su futuro, el board de la competición europea debe decidir si acepta su participación en el segundo torneo continental, ya que el reglamento establece que cualquier equipo que participe en Euroliga o Eurocup, debe hacerlo también en una liga doméstica.

Nombres importantes como Mike James, Alpha Diallo o Daniel Theis abandonaron el equipo durante el verano. En el caso del base estadounidense, actualmente jugador del Anadolu Efes, incluso decidió apartarse del equipo durante los dos últimos meses y medio de la temporada por los impagos, aunque regresó para disputar el quinto y definitivo partido de las finales ligueras.

Mike James, en un partido con el Mónaco / Gorka Urresola Elvira

La crisis económica del Mónaco

Durante el último curso, la entidad propiedad del empresario ruso Alexey Fedorychev fue sancionada por el impago de salarios a jugadores y empleados, además de recibir restricciones para incorporar nuevos fichajes. La gravedad de la situación obligó incluso al Principado de Mónaco a asumir el control del club para tratar de garantizar su viabilidad y evitar la quiebra.

En su comunicado, el AS Mónaco también quiso agradecer el respaldo recibido durante este proceso. "El AS Monaco Basket desea expresar su sincero agradecimiento a las instituciones del Principado de Mónaco, así como a todos aquellos que continúan apoyando el proceso de reestructuración del club y sus esfuerzos para cumplir con todos los requisitos reglamentarios establecidos por la FFBB y la LNB", señaló la entidad, que aseguró que ofrecerá más información "en el momento oportuno".