La molestias que arrastra Jean Montero desde la AmeriCup

El segundo partido de la pretemporada permitió ver una mejor versión del Valencia Basket en su victoria ante el Casademont Zaragoza de Bojan Dubljevic, pero dejó también dos lesiones que pueden trastocar los planes de trabajo la pretemporada, con la Supercopa Endesa a la vista el último fin de semana de septiembre.

Y es que ni Brancou Badio ni López-Arostegui pudieron terminar el partido por distintos problemas físicos, el primero tras sufrir un tirón en la parte posterior de una pierna tras haberse resbalado y el segundo, por un fuerte golpe y una notable herida en la mano izquierda en una caída al tratar de coger un rebote.

Ambos tienen previsto someterse a distintas pruebas médicas este jueves para valorar el alcance de los lesiones, en el caso de Badio con pruebas de imagen para comprobar si existe lesión muscular y en caso afirmativo el grado de la misma, mientras que en el de López-Arostegui, para saber si hay afectación en huesos o nervios.

Eso sí, no son los dos únicos casos que preocupan ahora mismo en el Valencia Basket, ya que tampoco pudieron jugar Nate Sestina ni Jean Montero, al margen de un Nate Reuvers que sigue con problemas en el tobillo izquierdo desde su participación con Hungría en los partidos de clasificación para el Mundial.

El caso de Jean Montero

Sestina tiene molestias en una rodilla y no preocupa demasiado su caso por el momento, pero sí inquieta el de un Jean Montero que, pese a haber sido el mejor del partido ante el UCAM Murcia en Yecla con 23 puntos, tuvo que descansar en Teruel por los problemas en un dedo que arrastra desde su participación en la AmeriCup con la República Dominicana, con la que se perdió también uno de los partidos.

El propio jugador, antes de volver a València, ya manifestaba respecto a esa lesión que "confianza todavía no, el dolor sigue ahí y tengo que seguir tratándome", una situación que se mantiene ahora en la pretemporada y por la que el cuerpo técnico prefirió darle descanso en el partido ante el Casademont Zaragoza, a pesar de no contar aún con Darius Thompson, el último en llegar tras el Eurobasket.

De momento, eso sí, el Valencia Basket masculino no deberá afrontar más partidos hasta la próxima semana, ya que el que tenía previsto para este domingo en Salou ante el Hipos Lleida se suspendió días atrás.