El mítico Don Nelson fallece a los 86 años

Don Nelson, el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA, cinco veces campeón de la NBA como jugador y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, falleció este domingo a los 86 años.

"El domingo por la mañana, nuestro querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo, Don Nelson, partió en paz para estar con el Señor, rodeado de su amada familia", declaró la familia de Nelson en un comunicado, según el periodista de la NBA Marc Stein. "Durante su última semana, amigos y familiares lo rodearon de cariño, compartiendo la bendición de su amistad y rememorando entrañables momentos".

En 31 temporadas como entrenador principal de la NBA con los Milwaukee Bucks, los Golden State Warriors (dos veces), los New York Knicks y los Dallas Mavericks, Nelson finalizó con un récord de temporada regular de 1335 victorias y 1063 derrotas. Se retiró con el récord de más victorias como entrenador, una marca que fue superada por Gregg Popovich de los San Antonio Spurs en marzo de 2022.

La NBA está de luto con el fallecimiento de un personaje especial en la historia de la Liga / NBA

Nelson participó en 18 playoffs como entrenador, finalizando con un récord de 75 victorias y 91 derrotas en postemporada. Como jugador, Nelson ganó cinco títulos de la NBA en 11 temporadas con los Boston Celtics, quienes retiraron su camiseta número 19 en 1978. En total, jugó 14 temporadas en la NBA.

Gran carrera de entrenador

Inmediatamente después de su carrera como jugador, Nelson se unió a los Milwaukee Bucks como entrenador asistente para la temporada 1976-77. Tras solo 15 partidos de esa temporada, fue ascendido a entrenador principal después del despido de Larry Costello.

Fue campeón de la NBA en cinco ocasiones antes de su gran carrera como entrenador / NBA

A partir de ahí, Nelson, quien añadió el cargo de gerente general a su título la temporada siguiente con Milwaukee, utilizó un estilo de entrenamiento poco convencional, conocido como "Nellie Ball", para forjar una trayectoria digna del Salón de la Fama durante sus 31 temporadas. Nellie Ball demostró estar adelantado a su tiempo, utilizando jugadores más pequeños y atléticos para impulsar una ofensiva rápida que priorizaba crear desajustes mediante la velocidad. Esta filosofía fue adoptada por toda la liga mucho después de su retiro.

"Don Nelson fue un verdadero innovador cuya influencia en el baloncesto aún se siente hoy", declaró el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, en un comunicado el domingo. "Desafió constantemente el pensamiento convencional, experimentó con diferentes alineaciones y estilos de juego, y vio posibilidades en el juego que otros a menudo no veían. Gran parte de lo que ahora es común en la NBA moderna se remonta a la forma en que Nellie abordaba el juego".

Nelson ganó tres veces el premio al Entrenador del Año de la NBA (1983, 1985 y 1992), pero nunca ganó un campeonato de la NBA como entrenador.Con Milwaukee, Nelson solo se perdió los playoffs dos veces en sus 11 temporadas, ganando siete títulos consecutivos de la División Central. Nunca llegó a las Finales de la NBA, ya que no pudo superar a los poderosos equipos de la Conferencia Este, Boston y Filadelfia, y renunció tras la temporada 1986-87.

Regreso con los Warriors

Después de una temporada como comentarista de televisión, regresó al banquillo de los Golden State Warriors, donde permaneció siete temporadas antes de renunciar a mitad de la temporada 1994-95. Regresó para una segunda etapa con los Warriors antes de la temporada 2006-07 y permaneció cuatro temporadas más en su último equipo de la NBA.

Nelson escondió a Dirk Nowitzki para que Dallas no tuviera competidores en el draft / NBA

Nelson aceptó el puesto de entrenador de los Knicks antes de la temporada 1995-96, pero fue despedido con un récord de 34-25 y reemplazado por el asistente Jeff Van Gundy. Al año siguiente, Nelson se unió a los Dallas Mavericks, donde contribuyó a revitalizar la franquicia mediante traspasos en el día del draft para adquirir a los futuros miembros del Salón de la Fama Dirk Nowitzki y Steve Nash. Entrenó a los Mavericks durante ocho temporadas, y su hijo Donnie, quien fue su asistente, se desempeñó como gerente general del equipo antes de una ruptura conflictiva en junio de 2021.

"Escondimos a Dirk durante varias semanas antes del draft", declaró Nelson a Sports Illustrated sobre cómo Nowitzki pasó desapercibido mientras entrenaba con ‘Athletes in Action’ en Dallas antes del draft de 1998. "Nos comprometimos a seleccionarlo. Solo queríamos evitar que fuera a entrenar a otro equipo. Iba a ser nuestro. Él estaba contento con eso. Así que se escondió durante una semana en el sótano de Donnie".

Apostó por Curry

A Nelson también se le atribuye haber ayudado a conseguir otra superestrella que cambió el rumbo de la franquicia en sus últimos años como entrenador de los Warriors. Durante el draft de la NBA de 2009, desafió la opinión general e impulsó a Golden State a seleccionar a Stephen Curry con la séptima elección.

Nelson apostó por fichar a Curry a pesar que los Warriors no lo tenían todo claro / NBA

Una de las principales razones por las que los Warriors me seleccionaron fue por Don Nelson", afirmó Curry en un comunicado. "Se dice que nunca le gustaron los novatos, pero desde el primer día me desafió y me dio la oportunidad de dar lo mejor de mí en la cancha. Me enseñó muchísimo durante nuestra única temporada juntos y jamás olvidaré la noche en que se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de la NBA en Minnesota. Estábamos muy felices por él.

"Tuvo un impacto incalculable en el deporte y pasará a la historia como una de las mentes más brillantes del baloncesto. Es un verdadero ícono y será extrañado por la innumerable cantidad de personas a las que influyó, incluyéndome a mí, durante una carrera legendaria."

Don Nelson dirigió dos veces en el Juego de Estrellas de la NBA y llevó al "Dream Team II" a la medalla de oro en el Campeonato Mundial FIBA de 1994. Descanse en paz.