Mirotic quiere amargar el buen momento del Real Madrid en Europa

El Real Madrid recibirá este jueves (20:45 h) al vigente subcampeón de la Euroliga, el Mónaco de Vassilis Spanoulis. Los de Scariolo buscarán sumar un triunfo que les permitiría adelantar al conjunto monegasco, ya que ambos equipos presentan el mismo balance: 15 victorias y ocho derrotas. Además de embolsarse un nuevo triunfo, el Madrid buscará prolongar sus grandes sensaciones, y cerrar una gran semana europea tras derrotar de forma muy contundente al Olimpia Milano (106-77).

Scariolo advirtió de los peligros del Mónaco en la previa: "Hoy en día es uno de los dos o tres equipos más complicados de afrontar en la Euroliga. No creo que sea una cuestión de momento de forma, sino de fuerza real. Es el subcampeón e incluso ha mejorado su plantilla. Desde el inicio está arriba en la clasificación. Está mostrando un nivel de solidez muy fuerte", comentó.

El Real Madrid de Sergio Scariolo está atravesando uno de sus mejores momentos de lo que va de temporada / Daniel Gonzalez

Por su parte, el Mónaco viene tras sufrir un frenazo a su gran dinámica. Los de Spanoulis han sido capaces de vencer durante el último mes en canchas complicadas, como el Palau Blaugrana o el Roig Arena, pero en el partido disputado el pasado martes, se les escapó, a pesar de que lo tenían prácticamente ganado contra el Estrella Roja (96-100). En el enfrentamiento de la primera vuelta, disputado hace menos de un mes, el Mónaco doblegó por 100 a 95 al Real Madrid, gracias a un gran último cuarto del ex capitán del Barça Nikola Mirotic.