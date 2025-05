Mirotic se aleja del Real Madrid

El mercado de la Euroliga está al rojo vivo y todavía no ha acabado la temporada. El futuro de Nikola Mirotic es una de las grandes incógnitas para el próximo curso y cada vez se da más por hecho que el montenegrino no continuará en el Olimpia Milano, equipo con el que no ha obtenido grandes resultados.

De hecho, a las órdenes de Messina, Mirotic no ha disputado los playoffs de la Euroliga en ninguna de las dos temporadas que lleva en Italia. Con un año de contrato todavía por cumplir, en el contrato del jugador figura una cláusula que le permitiría abandonar el club este verano y apostar por un proyecto más ambicioso.

A sus 34 años, el montenegrino quiere conseguir por fin su ansiado objetivo: ganar una Euroliga. Mirotic jamás ha podido levantar el mayor título europeo del baloncesto, a pesar de jugar cinco años con el Real Madrid y cuatro más con el Barça. De hecho, el ala-pívot ha disputado hasta seis 'Final Four', perdiendo en dos finales consecutivas con el Real Madrid (2013 y 2014).

Nikola Mirotic, en su despedida del Palau Blaugrana / Javi Ferrándiz

Nikola sigue siendo una de las grandes estrellas de la Euroliga y es por eso que varios equipos 'top' están interesados en incorporarlo la siguiente temporada. Aunque su equipo no quedara ni entre los diez primeros en la fase regular, su rendimiento ha sido notable: 17,7 puntos por partido (quinto máximo), 6,4 rebotes (también quinto máximo) y 22 de valoración, solo por detrás de Vezenkov y TJ Shorts.

Las últimas noticias situaban al jugador cerca de un Real Madrid en horas bajas, después de no clasificarse para la Final Four y llegar a los playoffs con el último cupo. Un traspaso que sería sorprendente, teniendo en cuenta que su última etapa en España fue en el Barça, aunque no novedoso, ya que el montenegrino fichó por la entidad blaugrana procedente de Madrid precisamente.

Nicola Mirotic, en un partido con Olimpia Milano / Euroleague

El posible 'bombazo' de Mirotic al conjunto de Chus Mateo tampoco ha gustado a parte de la afición blanca, motivo que podría hacer más difícil la viabilidad del traspaso. Es por eso que, con todos estos frentes, se abre otro posible destino para el jugador, que podría haber alcanzado ya un acuerdo para unirse a la plantilla al acabar la temporada.

Nuevo destino para Mirotic

El equipo no es otro que el AS Mónaco, actual clasificado para la Final Four tras derrotar al Barça en el quinto y decisivo partido. La posibilidad de unirse a un equipo plagado de estrellas como Mike James, Mathew Strazel o Donatas Motiejunas gusta mucho al montenegrino, que ve posible conseguir junto a ellos su deseada Euroliga. La prensa francesa, a través del periodista Théo Quintard, da por hecho el acuerdo entre ambas partes.

Ante la posible marcha de Mirotic a Mónaco, el Olimpia Milano también prepara cambios radicales en la plantilla, en los que entraría la posibilidad de fichar a una gran estrella europea para liderar el proyecto. Mientras tanto, Nikola se deja querer por varios equipos, aunque Mónaco es el que está mejor posicionado.