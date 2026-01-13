Baloncesto
Miquel Calderón, nuevo entrenador del Joventut femenino
Toma el relevo en el banquillo verdinegro de Jordi Vizcaíno
EFE
El Joventut Badalona, de la Liga Femenina Endesa, ha anunciado la contratación del técnico Miquel Calderón hasta finales de temporada, en sustitución de Jordi Vizcaíno.
Calderón (30/11/1987, Sant Adrià de Besòs), que llegó como entrenador asistente al equipo en la temporada 2023-24, toma las riendas de la Penya hasta final de temporada.
El nuevo entrenador de las verdinegras empezó a entrenar en la Unió Baloncesto Sant Adrià en categoría masculina, antes de dar el salto como entrenador ayudante en el Femení Sant Adrià, donde formó parte del ascenso a Liga Femenina 1.
Con la llegada de Calderón al frente del equipo, desde la Penya se garantizan la presencia de un entrenador joven y con gran proyección, con capacidad para hacer crecer al equipo.
Calderón sustituye a Vizcaíno, quien llegó al banquillo verdinegro en enero de 2022 y ha sido pieza clave en el equipo con la conquista primero del ascenso a la máxima categoría y posteriormente con el séptimo puesto el curso pasado.
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Destitución de Xabi Alonso, en directo: última hora del despido del entrenador del Real Madrid, en vivo
- Oficial: El Real Madrid destituye a Xabi Alonso y nombra a Arbeloa como entrenador
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Lo que no se vio del Barça - Madrid de Supercopa: no todos celebraron el gol de Raphinha, el enfado madridista y los movimientos en el palco VIP
- Dembélé rechaza la propuesta del PSG: quiere cobrar el doble
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...