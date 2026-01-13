Miquel Calderón, nuevo entrenador del Joventut femenino

El Joventut Badalona, de la Liga Femenina Endesa, ha anunciado la contratación del técnico Miquel Calderón hasta finales de temporada, en sustitución de Jordi Vizcaíno.

Calderón (30/11/1987, Sant Adrià de Besòs), que llegó como entrenador asistente al equipo en la temporada 2023-24, toma las riendas de la Penya hasta final de temporada.

El nuevo entrenador de las verdinegras empezó a entrenar en la Unió Baloncesto Sant Adrià en categoría masculina, antes de dar el salto como entrenador ayudante en el Femení Sant Adrià, donde formó parte del ascenso a Liga Femenina 1.

Con la llegada de Calderón al frente del equipo, desde la Penya se garantizan la presencia de un entrenador joven y con gran proyección, con capacidad para hacer crecer al equipo.

Calderón sustituye a Vizcaíno, quien llegó al banquillo verdinegro en enero de 2022 y ha sido pieza clave en el equipo con la conquista primero del ascenso a la máxima categoría y posteriormente con el séptimo puesto el curso pasado.