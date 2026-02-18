Minicopa Endesa 2026: horarios, partidos del Barça y dónde ver el torneo en Valencia

Llega una nueva edición de la Minicopa Endesa. El torneo que agrupa a varias de las promesas del baloncesto nacional se dan cita en Valencia del 18 al 22 de febrero con un claro objetivo: alzar el título al cielo del Roig Arena.

Los ocho mejores equipos del baloncesto estatal en categoría infantil se dan cita en la capital del Turia. El Pabellón Fuente de San Luis, conocido también como 'La Fonteta' albergará la fase de grupos, las eliminatorias y el partido por el tercer y cuarto puesto. La gran final se celebrará en el Roig Arena, pocas horas antes de la disputa de la final de la Copa del Rey.

Un torneo en el que el Barça defiende título tras la conquista en Gran Canaria en la última edición. El conjunto azulgrana se impuso en el partido por el título al Real Madrid por 86-71 en un torneo en el que el azulgrana Cheick Bamba Gaye se llevó el 'MVP'. Un Barça que pudo repetir el título conquistado en el Martín Carpena de Málaga en 2024, de nuevo ante los blancos (89-78) en un campeonato en el que Mohamed Dabone se dio a conocer al mundo.

Mohamed Dabone fue el último 'MVP' de la Minicopa Endesa / ACB Photo - David Grau

Tal y como viene ocurriendo en las últimas fases finales, la competición está compuesta por ocho grupos divididos en dos grupos integrados por cuatro conjuntos. Tras una primera fase de grupos, los dos primeros clasificados de cada liguilla avanzan a semifinales, mientras que el resto de equipos eliminados compiten por obtener la mejor clasificación final posible.

Los dos equipos que avanzan en 'semis' se citan en la final, mientras que los perdedores tienen la posibilidad de llevarse una última alegría en el partido por el tercer y el cuarto lugar.

La competición se disputa simultáneamente junto a la Copa del Rey de baloncesto, pero la Minicopa Endesa arranca un día antes, el miércoles 18 de febrero. Los encuentros se disputan por la mañana, mientras que a la tarde y a la noche, el turno es para los mayores.

¿Cuándo se disputa la Minicopa Endesa 2026?

La Minicopa Endesa 2026 se disputa en Valencia del 18 al 22 de febrero en el Pabellón Fuente de San Luis (La Fonteta), mientras que la final por el título se disputa en el Roig Arena.

Calendario de la Minicopa Endesa 2026

Miércoles 18: 14:00 h – Valencia Basket vs Unicaja (Grupo A) 16:00 h – Tirma Gran Canaria vs Cajasiete Fundación CB Canarias (Grupo B) 18:00 h – Real Madrid vs Occident Bàsquet Manresa (Grupo A) 20:00 h – Barça vs Casademont Zaragoza (Grupo B) Jueves 19: 10:00 h – Unicaja vs Real Madrid (Grupo A) 12:00 h – Valencia Basket vs Occident Bàsquet Manresa (Grupo A) 14:00 h – Casademont Zaragoza vs Tirma Gran Canaria (Grupo B) 16:00 h – Cajasiete Fundación CB Canarias vs Barça (Grupo B) Viernes 20: 10:00 h – Occident Bàsquet Manresa vs Unicaja (Grupo A) 12:00 h – Valencia Basket vs Real Madrid (Grupo A) 14:00 h – Cajasiete Fundación CB Canarias vs Casademont Zaragoza (Grupo B) 16:00 h – Barça vs Tirma Gran Canaria (Grupo B) Sábado 21: 10:00 h – Semifinal 1: 1.º Grupo A vs 2.º Grupo B 12:00 h – Semifinal 2: 1.º Grupo B vs 2.º Grupo A 14:00 h – Partido por el 7.º y 8.º puesto 16:00 h – Partido por el 5.º y 6.º puesto Domingo 22: 10:00 h – Partido por el 3.º y 4.º puesto (Fonteta) 13:00 h – FINAL (Roig Arena)

¿Dónde ver por TV la Minicopa Endesa 2026?

En España, la Minicopa Endesa 2026 se podrá ver por TV y online a través de DAZN y el canal oficial de Youtube de la ACB.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en la Minicopa Endesa 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora de los encuentros.