El millonario sacrificio de LeBron James para fichar por Philadelphia: "No voy por el dinero"

LeBron James rompió su silencio este viernes para dar una noticia totalmente inesperada. Ya se conocía que no iba a seguir en Los Ángeles, que quería finalizar su carrera en otro lugar que le permitiera luchar seriamente por el anillo. Miami, Cleveland y Golden State lideraban la puja por la estrella de la NBA. Pero apareció otro pretendiente, menos mediático e importante en la carrera del jugador, para llevarse el gato al agua.

El ala-pívot de 41 años jugará la próxima temporada en los Philadelphia 76ers. Aunque el nombre de esta franquicia aparecía en las quinielas, ni mucho menos era la opción esperada. Todos los demás equipos tenían motivos más románticos y tentadores para que LeBron se decantara por ellos: Miami por el pasado, Cleveland por ser el lugar donde sacó su 'prime' y Golden State por la oportunidad de juntar a 'King' y Curry.

Sin embargo, LeBron ha puesto sobre la balanza otros factores. Y el dinero tampoco es uno de ellos. "Esta es mi última decisión. No voy por el dinero. No voy por la familia. ¿Por qué sigo jugando? Porque todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar, esforzarme, competir, ganar y volver a sentir la emoción de conquistar otro campeonato. Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón", anunció.

Y es que LeBron ganará prácticamente el mínimo de veterano (alrededor de 3,89 millones de dólares), siendo el séptimo jugador mejor pagado de la franquicia. Una propuesta económica más baja que la que ofrecían Miami y Cleveland. Se comentaba que los Heat estaban dispuestos a desembolsar hasta siete millones, mientras que los Cavs podían subir su propuesta hasta los seis.

LeBron James ya tiene una nueva motivación: llevar a los Sixers al anillo de la NBA / nba

Si se compara con toda la competición, el jugador norteamericano será el número 295 mejor pagado. Con estos datos, puede demostrarse que no se va a Philadelphia por dinero. Y que si sigue jugando es porque quiere saborear de nuevo las mieles del éxito, en un proyecto temible junto a compañeros de la talla de Joel Embiid, Tyrese Maxey o Jaylen Brown.

De 50 millones por temporada... ¡a menos de cuatro!

"Fui honesto cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amaba este juego. Todavía amo de verdad este juego y siento que aún tengo más que dar. Las últimas semanas han sido muy especiales. Nunca había podido detenerme realmente para pensar en qué quería hacer", reconoció LeBron a través de sus redes sociales, explicando el porqué de su decisión.

Es importante recordar que 'King' se ha embolsado más de 50 millones de dólares por temporada en los Lakers. Es decir: el nuevo contrato en Philadelphia representa menos del 8% de su último acuerdo en Los Ángeles. Los cuatro contratos que firmó James durante su etapa en la franquicia púrpura alcanzaron un valor de 440 millones de dólares, la cifra más importante de su carrera profesional.