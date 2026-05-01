¡Mike James la vuelve a liar y el Barça puede salir afectado!

Otro partido que se le va de las manos a Mike James. El norteamericano lleva unas semanas totalmente desquiciado y en el segundo partido de playoffs de Euroliga volvió a demostrarlo. Por una doble técnica, fue expulsado de la pista antes del descanso, cuando el Mónaco ya perdía por una diferencia mayor de veinte puntos en El Pireo. Los gestos que hizo cuando se dirigía a los vestuarios pueden costarle una dura sanción.

El estadounidense se dirigió a los árbitros haciendo el gesto del dinero con los dedos, mientras el pabellón de Olympiacos abucheaba al jugador visitante. Algunos de sus compañeros tuvieron que calmarle, pero no pudieron evitar su comportamiento antes de abandonar la pista. La Euroliga podría castigar al jugador con varios partidos de sanción.

No sería la primera multa que recibiría este mes el jugador. Y es que precisamente por una doble técnica, y su actitud ante los árbitros, ha sido sancionado durante tres partidos en la liga francesa. Una actitud que no gustará mucho en el Mónaco, que ya está atravesando suficientes dificultades económicas y de profundidad de plantilla, jugando partidos con tan solo ocho jugadores.

Le podrían caer más de tres partidos en esta ocasión, ya que no solo se encaró con los árbitros, sino que insinuó que se dejaban influir por el dinero. Por tanto, lo más probable es que el segundo partido de la serie contra Olympiacos fuera el último de Mike James en Euroliga esta temporada. Y quién sabe si fue el último con la camiseta del Mónaco.

El Barça de basket tiene prácticamente cerrado el fichaje de Mike James para la próxima temporada. Un traspaso querido por Xavi Pascual, el cual guarda un gran recuerdo de la etapa en la que compartieron vestuario en Grecia. Sin duda, se trata de uno de los mejores bases de la competición. Sin embargo, la edad y su comportamiento en pista juegan también un papel clave.

¿Por qué puede afectar al Barça de basket?

El Mónaco, tras la derrota de ayer, está a una más de decir adiós a la Euroliga. Aunque jueguen en casa, Olympiacos es un equipo más hecho y que ha demostrado ser superior en todas las facetas. Es por eso que la posibilidad de que los griegos sellen su pase a la Final Four en el tercer partido es elevada. Y eso podría afectar al Barça de basket.

Y es que si la sanción a Mike James fuera de más de un partido, el estadounidense debería finalizarla la próxima temporada. Por tanto, existe la opción de que el base del Mónaco no pueda jugar los primeros partidos de Euroliga con el Barça, en caso de confirmarse su fichaje, por el episodio de este jueves. La Euroliga tomará una decisión sobre este incidente esta misma semana.