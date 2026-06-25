Mike James sigue los pasos de Xavi Pascual

Hay que ver las vueltas que da la vida... y el mercado. Jugadores cuyo futuro parece ligado al de un entrenador, que un día están cerca de firmar en un sitio y al siguiente lo están haciendo en otro. Es el caso del binomio Mike James - Xavi Pascual que, tras caerse su fichaje por el Barça debido a la salida de Pascual rumbo a Dubai, el jugador seguirá el mismo camino hacia Oriente Medio.

Con la temporada terminada para el FC Barcelona y así la segunda etapa de Xavi Pascual al mando de la nave azulgrana, se siguen despejando las incógnitas del futuro de jugadores relacionados con la entidad culé. El periodista griego G. Pallas ha apuntado que el destino de James pasa por el Dubai Basketball, pues ya habría acuerdo entre ambas partes. Una relación de amor que volverá a encontrarse ocho años después, tras su etapa en Panathinaikos.

Pascual y Mike James, en su etapa en el Panathinaikos / Panathinaikos

Fichaje fallido por el Barça

Mike James estuvo muy, muy cerca de fichar por el Barça. Desde un principio parecía claro que era un deseo del entrenador catalán, pero durante unos días se llegó a dar por hecho que no era una operación ligada al futuro del técnico, pues la decisión era mantener el fichaje. Esa no era la realidad.

La prioridad de Mike James, después de romperse el acuerdo, sigue siendo la misma: unirse a un equipo de la Euroliga que pelee por el título. El proyecto del Barça de basket era ilusionante para él, con la llegada de jugadores de gran nivel en posiciones como la de pívot. Se veía como el director de juego de un nuevo proyecto, en el que muchas caras aterrizarán por primera vez en el Palau Blaugrana.

La encrucijada de los bases

La situación de los bases es compleja. Las renovaciones con Nico Laprovittola y Tomas Satoransky no avanzan, los rumores de una posible cesión de Juani Marcos a UCAM Murcia cogen fuerza, y Juan Núñez no acaba de consolidarse en el equipo después de una lesión de larga duración.

A día de hoy, el jugador más cercano sería el base de París Basketball, Justin Robinson. El norteamericano ya estuvo a punto de salir para marcharse a Estrella Roja, pero de momento sigue en París, equipo con el que tiene contrato. Por tanto, para liberarlo, se deberían pagar alrededor de 250.000 euros. Según informó Óscar Herreros, el Barça está muy interesado en Robinson, cuyos números este curso han sido notables: 14,6 puntos y 4,5 asistencias por encuentro.

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Justin Robinson, en París Basketball / París Basketball

Otro nombre que gusta en las oficinas del plau Blaugrana es el de David DeJulius. El base de UCAM Murcia, que ha realizado una excelente temporada, cuenta con una cláusula de corte que expira el próximo 5 de julio. Si no hubiera novedades de aquí hasta ese día, de Julius renovaría el año adicional que figura en su contrato. Con el futuro de Mike James decidido, ahora es el Barça quien debe aclarar qué nombres serán sus generadores de juego.