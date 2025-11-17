¡Mike James pierde los papeles y es descalificado!

Mike James lideró al Mónaco en la victoria en Liga Francesa ante Le Mans (84-93). El máximo anotador de la historia de la Euroliga acabó el partido con 16 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, ayudando a su equipo a cosechar la séptima victoria en ocho partidos en competición doméstica. Los de Spanoulis son líderes en solitario en la clasificación de la LNB Élite.

Enganchón con los árbitros

A pesar de su buena actuación, el base acabó el partido descalificado, tras protagonizar un episodio desafortunado con los árbitros. Bien entrado al último cuarto, con un marcador de 75-86 y cuando quedaban menos de cuatro minutos, James hizo un lanzamiento a canasta con su típico 'step back', y tras fallarlo, le reclamó una falta al trío arbitral.

El '55' del Mónaco se quejó airadamente tras ejecutar el lanzamiento, que fue defendido muy al límite por el jugador de Le Mans Johnny Berhanemeskel. Los árbitros descalificaron a la estrella monegasca tras señalarle dos faltas técnicas consecutivas por sus protestas.

Tras el final del partido, Mike James, que suele ser alguien activo en Twitter, se pronunció. El base publicó un mensaje en inglés, con un tono sarcástico: "Todo ese engaño y aun así pierden", comentó. James también lanzó otro tweet en el que se preguntaba qué habría pasado si en esa jugada se lesiona.

Al final, a pesar del incidente, sus compañeros fueron capaces de amarrar la victoria para un Mónaco que ya prepara su siguiente choque de Euroliga. Será el próximo miércoles a las 20 h en el derbi francés ante Asvel.