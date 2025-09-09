Mike James, dispuesto a forzar su salida del AS Mónaco

La relación entre la estrella estadounidense Mike James y el AS Mónaco se ha vuelto a tensar y el jugador habría solicitado una reunión con el club donde quiere aclarar cosas y en caso de no ver clara su continuidad, salir del conjunto monegasco a pesar de tener contrato hasta 2027.

James todavía guarda en el recuerdo lo sucedido al final de la temporada pasada donde fue apartado del equipo monegasco en las semifinales de la Liga Francesa, aunque si que disputó la serie final ante el Barça en los cuartos de final, y también la Final Four, sin éxito.

Pero el díscolo base sigue sin ver claro su futuro en el equipo de Spanoulis, todavía molesto por lo sucedido con su club, ya que considera que no sucedió nada para apartarlo del equipo y esa relación tensa persiste. Según informaba ‘BasketNews’ está programada una reunión entre las dos partes para tratar de limar asperezas y si pueden solventarlas, seguir en el conjunto monegasco, y en caso contrario, tratar de rescindir su contrato.

Europa, pendiente de James

Una decisión final que podría abrirle las puertas a otro club europeo, ya que lograr los servicios de James puede convertir automáticamente en un contendiente a la Euroliga. El jugador de 32 años promedió el pasado año 15,9 puntos, tres rebotes, 5,8 asistencias y 1,1 robos en 29 minutos de juego, llevando al equipo a la gran final de la Euroliga donde cayeron ante el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius.

El Barça, al que eliminó en cuartos de final de la Euroliga, se interesó por el jugador, aunque ahora ya no tiene plaza / Alejandro García / EFE

El base fue uno de los jugadores que más generó para su equipo en la Euroliga, con 28,7 puntos de media, sumando puntos y asistencias, solo superado por el MVP, Kendrick Nunn (30,9), y el base de París, TJ Shorts (36,9).

Si decide salir, sería una pérdida devastadora para el AS Mónaco ya que bajo su dirección, el equipo ha vivido sus mejores años. Desde que llegó en 2021, el equipo ha logrado meterse en los play-offs cada temporada, alcanzando dos Final Fours y en las otras dos, quedó apeado en el quinto encuentro de cuartos de final. En la última, apartó al Barça en un final que pudo caer del lado blaugrana.

El Barça se interesó por él

Precisamente el Barça ya estuvo atento a los movimientos de James a final de temporada donde parecía que podía salir y el conjunto azulgrana incluso le pidió que se inscribiera en la Liga Endesa de cara a poder fichar por el Barça, cosa que finalmente no sucedió porque James y el AS Mónaco, se reconciliaron en ese momento.

Spanoulis frenó su salida a final de temporada, aunque ahora podría volver a estar en peligro su continuidad / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Ahora, en caso de quedar libre, ya no es una opción para el Barça que tiene bien cubierta su posición, y aunque estuviera interesado, no cuenta con presupuesto para tratar de llevarselo a Barcelona.

El Fenerbahçe podría ser una opción, aunque primero habrá que conocer si finalmente han reecho su relación o definitivamente busca un nuevo destino con apenas unas fechas para que arranque la temporada.