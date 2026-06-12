Mike James se despide del AS Mónaco y se borra de la final de la Liga francesa

El base estadounidense Mike James decidió despedirse por redes sociales de su equipo de los últimos cinco años, el AS Mónaco, antes de la final del campeonato, donde Mónaco se enfrentará a París Basketball. A pesar de no haber jugado con el equipo durante los playoffs de la liga nacional de este año y ya todo apunta a que no se le verá más por el Principado en una relación que parece totalmente rota.

El base fue suspendido inicialmente por la liga tras un incidente ocurrido a principios de temporada, y una vez finalizada dicha suspensión, según se informa, optó por permanecer apartado de las canchas.

Mike James lleva bastante tiempo sin aparecer por la pista y todo apunta que el club, que está en una profunda reestructuración financiera para sobrevivir, le debe bastante dinero y parece que todavía no se la ha abonado. Se habla de una deuda cercana a un millón de euros. Aún no está claro si esa cifra se ha reducido en los últimos días, pero al parecer no fue suficiente para convencer al veterano base de volver a la cancha.

Mike James, ante Juani Marcos en el Mónaco-Barça del Play-In de la Euroliga / Euroleague

Adiós por Instagram

Ahora, se ha despedido oficialmente, lo que hace cada vez más improbable que juegue contra París en la final.“Se habla mucho del legado y de por qué serás recordado. Yo prefiero recordar los logros y a las personas que los consiguieron conmigo”, decía en las redes sociales.

“Han sido cinco años geniales/increíbles/impredecibles/maravillosos y no los cambiaría por nada del mundo.(P.D.: Es difícil encontrar fotos de todos).”, decía en el mensaje en redes.

El post de Instagram dónde James expresa sus sentimientos sobre el AS Mónaco tras cinco años en el club monegasco / INSTAGRAM

El jugador de 35 años no anunció hacia dónde se dirige su carrera aunque todo apunta a que ya tiene cerrado un acuerdo con el Barça desde hace bastante semanas, cuando todavía no se sabía que Pascual iba a dejar el equipo.

Tras su marcha a final de temporada, no parece haber alterado los planes del díscolo base que tiene pensado jugar en el conjunto azulgrana los próximos años y convertirse en el base titular de un Barça que todavía no conoce quién lo dirigirá la próxima temporada.