Mike James, castigado por el AS Mónaco por su 'rajada' en redes

Mike James volvió a tensar la relación con su equipo, el AS Mónaco, en un momento de mucha dificultad del club del Principado y que llevó al entrenador del equipo, el griego Vassilis Spanoulis, a no contar con la estrella en el duelo ante el Nanterre, al que por cierto superaron (81-76) en un encuentro que batió el récord de asistencia en un partido de la Liga Francesa, con 17.487 especttadores en el Paris La Défense Arena.

El técnico del AS Mónaco decidió prescindir del jugador además del ala-pívot pretendido por el Barça, Makoundou, después de los problemas financieros que arrastra el club y que ha llevado a la ‘amanaza’ de los jugadores de iniciar una huelga que, de momento, no se ha materializado.

Aunque en el equipo el ambiente sigue muy enrarecido y más después de las declaraciones de Mike James, que ‘rajaba’ sin mesura de su equipo, anunciando que no estaba dispuesto a que lo tomaran por tonto, además de anunciar que le debían más de un millón de euros de su contrato.

El base está harto de la situación económica del club y no se cortó ni un pelo a la hora de mostrar su indignación / SEBASTIEN NOGIER / EFE

"Juegan con mi dinero"

“Jugar con mi dinero y jugar en mi cara es un juego sucio”, decía James expresando su frustración por la situación del club. “Llevo mucho tiempo en Europa, y no me mientan diciendo que va a llegar el dinero cuando no es así”.

Otros jugadores como Nikola Mirotic, que ve como el asunto financiero no mejor a pesar de las promesas iniciales, también está explorando sus opciones de salir del Principado, y otros jugadores parecen dispuestos a seguir el mismo camino como Okobo.

La relación con Spanoulis se ha tensado y el técnico decidió no aliniarlo ante el Nanterre / SEBASTIEN NOGIER / EFE

A pesar de todas esas turbulencias en la administración del club, en la pista sigue ganando partidos. Dominan la LNB Pro, con 18 victorias y solo dos derrotas, mientras que en la Euroliga han perdido posiciones, pero en puestos de play-off (16-12).