Miikka Muurinen, la ‘perla’ finlandesa que ya asombra en el Eurobasket

Si la gran estrella de Finlandia es sin discusión, Lauri Markkanen, que jugó un partido espectacular ante Gran Bretaña anotando 43 puntos, otro jugador de su equipo, el más joven, está dando mucho que hablar en estos dos primeros encuentros del Eurobasket.

Se trata del chaval de 18 años y 2,10, Miikka Muurinen, que dejó muestras de su talento y capacidad física, con un espectacular mate ante Gran Bretaña, que dejó a todo el mundo con la boca abierta, en la que será, sin duda, una de las grandes jugadas del torneo y un jugador al que hay que seguir ya con mucha atención.

Muurinen viene de una familia de basket, ya que sus padres fueron internacionales con Finlandia. A una temprana edad ya dio muestras de que podía ser un jugador de talento y con capacidad de llegar lejos. Con apenas 15 años, tuvo un breve paso por España en la temporada 2022-23, pero su destino no fue el Madrid, sino el Zentro Basket, un club de formación de la capital de España.

El chaval de 18 años, al que se rifan en la NCAA, ha demostrado su calidad en los dos partidos de Finlandia / FIBA

De Madrid a Estados Unidos

Llegó a participar al año siguiente en el Adidas Next Generation Tournament de la Euroliga militando en un equipo de Dubai, donde ya mostró sus virtudes con un promedio de 7 puntos y cinco rebotes, para luego poner rumbo a Estados Unidos para realizar la secundaria.

Ya no volvió a poner los pies en su país ya que se enroló en la Arizona Compass Prep, donde cuenta con un sobrenombre muy peculiar: ‘Slim Jesus’. Sus actuaciones en el Eurobasket ya ha despertado el interés de muchos equipos, aunque su destino parece la NCAA. Y ya tiene muchas ‘novias’ llamando a la puerta.

A pesar de su juventud, cuenta con una confianza en su juego inusual para un chaval de solo 18 años / FIBA

Algunas de las mejores universidades ya han lanzado las redes sobre el joven finlandés como Duke, Michigan, Arkansas… y podría firmar un gran contrato económico a la espera del draft de 2026 que lo situan en el Top10.

Unas condiciones físicas excepcionales

De momento, está mostrando todas sus capacidades en este torneo, con una gran envergadura, un salto prodigioso, gran capacidad defensiva con sus largos brazos, y una confianza en su juego que no se le acaba con apenas la mayoría de edad.

FInlandia ya tiene el relevo generacional al liderazgo de Markkanen con el joven de 18 años que apunta muy alto / FIBA

Markkanen es la gran estrella de esta Finlandia que camina con paso firme en el torneo, pero si Muurinen, a pesar de ser muy joven, ya viene pisando fuerte, su país se garantiza otro jugador lider para los próximos años y que ya lo disfrutan en este Eurobasket