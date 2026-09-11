Miguel Méndez: “No sé nuestro techo, pero vamos a por todas”

El seleccionador español, Miguel Méndez, se mostró orgulloso del trabajo del equipo en la contundente victoria ante Australia (66-89), en los cuartos de final del Mundial que se disputa en Alemania. Un triunfo ante las australianas que confirma el gran momento del equipo, y que ahora tiene todavía una papeleta más complicada con su duelo ante Estados Unidos de este sábado, en busca de la final mundialista.

“Estoy muy contento”, decía Méndez tras el triunfo. “Honestamente no tenían a sus mejores jugadoras, pero con las mismas ganaron a un rival tan duro como Italia. Jugamos una grandísima primera parte y controlamos el resto. Ya tenemos puesto el foco en el siguiente partido”, dijo Miguel Méndez .

“El juego en equipo forma parte de nuestro catecismo. Nosotros lo decimos, pero también lo cumplimos. Somos un equipo. No sé quién ha sido la máxima anotadora, me han dicho que la MVP ha sido Alicia. El primer día fue Awa, luego Iyana. Van cambiando y eso es muy positivo. Sería difícil nombrar a una jugadora que no haya estado en su nivel. Las 26 asistencias han llegado en el momento justo”, dijo sobre el juego coral del equipo.

El seleccionador, dando instrucciones durante el encuentro ante Australia / FIBA

"Sé que vamos a disfrutar"

De cara a lo que resta de torneo, está convencido que el grupo lo ha a dar todo.“Entre el sábado y el domingo podremos responder cuál es nuestro techo ahora. No voy a decir qué jugadora, pero lo primero que me ha dicho es que ‘a por todas’. No sé qué pasará el sábado”, en referencia al duelo ante las estadounidenses que se jugará este sábado, a las 20.00 horas.

“Sé que vamos a disfrutar y que vamos a poner nuestro baloncesto sobre la cancha. No tengo ninguna duda. Buscaremos los defectos de ellas y esconderemos los nuestros. Hace 10-12 años no sé cómo se gestionaba. Si reservabas a jugadoras para preparar el bronce. Mis jugadoras no van a dejarme hacer eso”,dijo un pletórico Méndez.