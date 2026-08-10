Miguel Allen ejecuta su cláusula de rescisión y deja el Asisa Joventut

Miguel Allen no continuará en el Asisa Joventut la próxima temporada. El jugador ha ejecutado la cláusula de rescisión que figuraba en su contrato y pone así punto final a su etapa en Badalona.

Sus números esta temporada en Liga Endesa

El alero verdinegro cierra el curso después de haber tenido un protagonismo muy reducido en la rotación. Allen ha disputado 23 partidos de Liga Endesa, con unos promedios de 2,2 puntos, un rebote y 0,3 asistencias en 7 minutos de media por encuentro.

Su participación fue especialmente testimonial durante el tramo final de la temporada. El jugador perdió peso en la rotación y apenas contó para el equipo en los últimos compases del curso.

Miguel Allen, en un partido con la Penya / ACB Photo - David Grau

De hecho, Allen no volvió a vestirse de corto después del 12 de junio. Ese día disputó su último encuentro, correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa frente al Valencia Basket.

La salida pone fin a una relación de casi una década entre Allen y el Joventut. El jugador llegó a la Penya como invitado para disputar la Minicopa de 2016, dejando ya entonces una buena impresión en el club.

Miguel Allen, en un partido con el Asisa Joventut / ACB Photo - David Grau

Su etapa como verdinegro

Un año después, durante la temporada 2017/18, se incorporó definitivamente a la cantera verdinegra. Lo hizo siendo cadete de primer año y completó todo el proceso de formación hasta alcanzar el primer equipo.

Allen se marcha después de haber cumplido el objetivo de llegar al máximo nivel desde la cantera del Asisa Joventut. Ahora buscará un nuevo destino para continuar con su carrera profesional y encontrar un protagonismo mayor. Todo apunta a que su siguiente destino será la NCAA.

Miguel Allen y Jean Montero, en las 'semis' de la Liga Endesa / ACB Photo - José Manuel Casares

El club verdinegro, por su parte, ha querido agradecerle su dedicación y trabajo durante todos estos años y le ha deseado suerte en su nueva etapa, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La Penya despide así a uno de los jugadores que ha crecido en sus categorías inferiores hasta llegar al primer equipo.