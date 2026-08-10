Baloncesto
Miguel Allen ejecuta su cláusula de rescisión y deja el Asisa Joventut
El jugador cierra una etapa de casi una década en el conjunto verdinegro
Miguel Allen no continuará en el Asisa Joventut la próxima temporada. El jugador ha ejecutado la cláusula de rescisión que figuraba en su contrato y pone así punto final a su etapa en Badalona.
Sus números esta temporada en Liga Endesa
El alero verdinegro cierra el curso después de haber tenido un protagonismo muy reducido en la rotación. Allen ha disputado 23 partidos de Liga Endesa, con unos promedios de 2,2 puntos, un rebote y 0,3 asistencias en 7 minutos de media por encuentro.
Su participación fue especialmente testimonial durante el tramo final de la temporada. El jugador perdió peso en la rotación y apenas contó para el equipo en los últimos compases del curso.
De hecho, Allen no volvió a vestirse de corto después del 12 de junio. Ese día disputó su último encuentro, correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa frente al Valencia Basket.
La salida pone fin a una relación de casi una década entre Allen y el Joventut. El jugador llegó a la Penya como invitado para disputar la Minicopa de 2016, dejando ya entonces una buena impresión en el club.
Su etapa como verdinegro
Un año después, durante la temporada 2017/18, se incorporó definitivamente a la cantera verdinegra. Lo hizo siendo cadete de primer año y completó todo el proceso de formación hasta alcanzar el primer equipo.
Allen se marcha después de haber cumplido el objetivo de llegar al máximo nivel desde la cantera del Asisa Joventut. Ahora buscará un nuevo destino para continuar con su carrera profesional y encontrar un protagonismo mayor. Todo apunta a que su siguiente destino será la NCAA.
El club verdinegro, por su parte, ha querido agradecerle su dedicación y trabajo durante todos estos años y le ha deseado suerte en su nueva etapa, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La Penya despide así a uno de los jugadores que ha crecido en sus categorías inferiores hasta llegar al primer equipo.
- Cabreo en el Barça con De Jong: seis semanas sin mejorar y sigue evitando el quirófano
- El fichaje que oculta Ferran Torres en el PSG
- Julián Álvarez pasa a la acción
- Flick veta la salida de Marc Bernal: ‘No se mueve’
- Se estrecha el cerco con Rodri: Maresca le cita el miércoles a entrenar con el Manchester City
- La razón 'olvidada' por la que en Inglaterra creen que Rodri quiere fichar por el Barça
- Sin Rodri, turno para Nico González
- Alexia Putellas explica los motivos de su salida del Barça: 'Quiero encontrar dónde están mi límites