Micic y Chris Jones congelan a un Valencia frío por las gradas vacías

El Valencia Basket cayó este miércoles ante el Hapoel Tel Aviv en un encuentro que se disputó a puerta cerrada, en el que pagó con un mal inicio el frío de las gradas vacías y en el Vasilije Micic durante todo el choque y su ex Chris Jones en el tramo final controlaron sus intentos de remontada.

Ficha técnica 93.- Valencia Basket (18+29+23+23): Thompson (13), Moore (22), Puerto (-), Pradilla (4), Sako (11) -cinco titular- Badio (10), Taylor (8), Reuvers (13), De Larrea (4), López-Arostegui (2) y Costello (6). 100.- Hapoel Tel Aviv (27+22+31+20): Micic (24), Jones (14), Bryant (16), Wainright (3), Oturu (8) - cinco titular- Motley (14), Blakeney (17), Malcom (-) y Ginat (4). Árbitros: Lottermoser (GER), Jovcic (SER) y Panther. Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena de València a puerta cerrada, tras asumir el club local la recomendación de las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno. Antes del encuentro cerca de un millar de manifestantes se concentraron contra las acciones de Israel en Palestina, una protesta que acabó con al menos cinco detenidos y una activista herida

El encuentro se disputó sin publico al aceptar el Valencia Basket la recomendación de las fuerzas de seguridad y de la Delegación del Gobierno que le transmitieron que habría existido un riesgo real para los asistentes.

El ambiente gélido con el que arrancó el partido en el interior del Roig Arena contrastó con las cargas policiales que apenas unos minutos antes de habían producido en los aledaños del recinto en la concentración de cerca de un millar de personas contra Israel y que acabaron con cinco detenidos, una activista con una brecha en la cabeza y tres policías heridos leves.

La frialdad afectó mucho más al Valencia, que era quien esperaba jugar con las gradas llenas. El equipo de Pedro Martínez arrancó blando y el Hapoel se lo hizo pagar de la mano de Micic y de Elijah Bryant (5-15, m.4).

Un tiempo muerto frenó por momentos esa tendencia. El Valencia empezó a meterse en el partido pero le faltaba algún referente estable. El primer jugador local en meter una segunda canasta fue Neal Sako en el minuto 9 del encuentro. Por eso, aunque en un momento dado el marcador se estrechó, entre Antonio Blakeney y Johnathan Motley devolvieron la renta a los visitantes (18-29, m.11).

Fue Nate Reuvers el que llevó al Valencia a ajustar de nuevo el marcador. Logró frenar a Motley en algunas jugadas, aunque no en todas, y alimentó también el marcador de los suyos.

Micic frenó el siguiente arreón local pero al Hapoel se le hizo larga la primera parte, en parte porque los 'taronja' subieron la intensidad de su defensa en primera línea. Un parcial de 11-3 cerró el segundo cuarto con el Valencia más metido que nunca (47-49, m.20).

El paso por los vestuarios dio descanso y calma al equipo israelí, que aprovechó los primeros minutos para, de nuevo de la mano de Micic, recuperar parte de su renta perdida. La calidad de Darius Thompson no bastó al Valencia, al que empezó a pesar ver cómo cada vez que se acercaba en el marcador el exterior serbio volvía a abrir hueco.

Los minutos fueron cayendo pero la desventaja local seguía en el filo de la decena de puntos. El último intento del Valencia llegó con cinco triples casi seguidos de Thompson, Omari Moore, dos, Kameron Taylor y De Larrea. Del 74-86, el marcador pasó al 90-91 a falta de dos minutos y medio. De hecho, Matt Costello falló un tiro libre para empatar.

Un triple de Chris Jones, ex del Valencia las últimas dos campañas, cortó la remontada local y una nueva canasta del exterior estadounidense amplió la renta visitante y permitió al Hapoel vivir sin demasiados agobios un final, que remató el mismo norteamericano con dos tiros libres.