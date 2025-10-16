Metu vuelve a la Euroliga

El futuro de Chimezie Metu parece tener su nuevo capítulo definido. El ala-pívot nigeriano ha cerrado un acuerdo con el AS Mónaco según ha informado el portal SPORT24. Pese a su lesión de tendón de Aquiles que sufrió el pasado mes de marzo que no le permitirá jugar hasta 2026, Metu ha encontrado por fin nuevo equipo en la Euroliga.

Tras su paso por el Barça, el nigeriano se reunirá ahora con jugadores como Nikola Mirotic o Mike James para seguir haciendo crecer el plantel del conjunto monegasco, que apunta a ser uno de los grandes favoritos para coronarse como campeón europeo.

Tras la grave lesión que sufrió hace ya siete meses, Metu aseguró que su etapa en el Barça no podía terminar de esa forma, aunque finalmente tanto club como jugador decidieron no seguir con su vinculación. "Este club ocupará un lugar especial en mi corazón para siempre" escribió en sus redes el jugador.

Pese a su lesión, el nombre de Metu ha ido sonando en los grandes equipos de la competición desde el verano hasta ahora, recalando finalmente en un Mónaco que perseguía su fichaje desde hace semanas.

Hasta su lesión, el Chimezie Metu firmó una media de 11 puntos y 4,8 rebotes por partido -36% en triples- en Euroliga, mientras que en Liga Endesa mejoró sus porcentajes registrando 13,2 puntos con un notable 43,1% en lanzamientos de tres.