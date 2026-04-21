Metropolitan y la Fundación Ricky Rubio se alían para concienciar y recaudar fondos para la investigación sobre el cáncer de pulmón

The Ricky Rubio Foundation y Metropolitan, la mayor cadena nacional de centros premium de actividad física, salud y ocio, trabajarán conjuntamente en la concienciación y la recaudación de fondos para la investigación y prevención del cáncer de pulmón. El acuerdo se materializará en la Social Met, la plataforma de responsabilidad social corporativa de la compañía, que este año se dedicará a esta causa oncológica, tras una exitosa primera edición que apoyó la lucha contra la ELA de la mano de Juan Carlos Unzué.

Bajo la premisa de promover una actitud colectiva y consciente, la alianza busca transformar el bienestar en un apoyo directo a la lucha contra el cáncer. The Ricky Rubio Foundation, entidad sin ánimo de lucro creada por el referente del baloncesto español tras el fallecimiento de su madre en 2016 , trabaja para impulsar la investigación oncológica y apoyar emocionalmente a los pacientes y sus familias. De este modo, Metropolitan y la fundación unen fuerzas para promover el movimiento y los hábitos saludables como verdaderos motores de salud y prevención. Fiel a sus principios, la iniciativa persigue un fin económico en el que el 100% de la recaudación conseguida irá destinada a la causa.

Albert Soler, CEO de Metropolitan, destaca la apuesta de la compañía por este proyecto y pone en valor el rol de Ricky Rubio: “Nuestra apuesta con Social Met es clara: demostrar que la fuerza de nuestra comunidad puede generar un impacto vital y directo en la sociedad. Emprender esta segunda edición de la mano de una entidad con el prestigio y la dedicación de The Ricky Rubio Foundation es un auténtico privilegio. Sus valores representan exactamente el impacto positivo que queremos generar junto a toda nuestra comunidad de socios y socias”.

Por su parte, Ricky Rubio destaca el valor de la actividad física en el proceso que viven las personas que se han visto afectadas por el cáncer: “El ejercicio no solo previene, también forma parte del tratamiento. Mejora la capacidad pulmonar, la fuerza y el bienestar emocional.” “Cuando el cáncer de pulmón entra en tu vida, lo cambia todo. Por eso necesitamos diagnosticarlo antes y avanzar en la investigación del cáncer más mortal y desconocido”, añade.

Máxima actividad de 1 al 6 de junio

Durante la Social Met, que se celebrará del 1 al 6 de junio, las diferentes áreas de los clubes Metropolitan (actividad física, belleza, nutrición, fisioterapia y restauración) organizarán actividades de concienciación y recaudación de fondos. Este año, el elemento más visible de la campaña será una pulsera de color azul, que estará disponible en todos los clubes y cuya recaudación se destinará íntegramente como aportación solidaria a The Ricky Rubio Foundation.

El broche final será el Saturday MET Live, que se llevará a cabo el sábado 6 de junio en el Hyatt Regency Barcelona Tower. Se trata de una gran jornada donde la actividad física es protagonista, que tendrá continuidad de manera simultánea en los distintos clubes en las ciudades donde Metropolitan tiene presencia. Los asistentes, que recibirán un pack de bienvenida, podrán participar en actividades dirigidas especiales como masterclasses de yoga, dance y full body battle, acompañadas de coffee breaks y música.

Para reforzar el impacto social, este año se invitará a pacientes de la fundación y de hospitales de referencia a participar en las masterclasses, utilizando el deporte como herramienta de humanización hospitalaria. Aunque la intensa semana solidaria finaliza en junio, la campaña extenderá sus acciones de forma continuada hasta el 17 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Pulmón.

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Más de 45.000 euros en la primera edición

En la primera edición de la Social Met, Metropolitan aportó un total de 45.250 euros a la lucha contra la ELA, fruto del compromiso de sus socios y de la compañía con esta causa. La entidad beneficiaria de esta cantidad fue la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), asociación que engloba a fundaciones y asociaciones de familiares y/o profesionales protectoras de personas afectadas por la ELA, que está destinando estos fondos a la mejora de la calidad de las personas afectadas. Entre las iniciativas impulsadas destacó la venta de una edición exclusiva de calcetines solidarios (de color verde corporativo de ConELA y con el logo de las dos entidades), que se convirtieron en uno de los símbolos más visibles de la Social MET y del compromiso de sus participantes.