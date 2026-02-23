El ‘Método Galbiati’ triunfa en el Kosner Baskonia

Paolo Galbiati (Vimercate, Italia, 1984), llegó en agosto sin hacer demasiado ruido a Vitoria e incluso estuvo a un paso de la destitución en sus primeras semanas en el Kosner Baskonia y que este domingo se coronó campeón de Copa contra todo pronóstico después que el Baskonia se impusiera al Madrid (89-100). Ya se ha convertido en el hombre del momento después de llevar a su equipo a celebrar su primera Copa en 17 años. Un título que vivió con igual intensidad o más que sus propios jugadores.

Y es que si algo distingue al entrenador de Kosner Baskonia es su pasión por el juego, el corazón que pone en cada una de sus decisiones a sus jugadores, pero sin perder el respeto por el juego ni por ninguno de sus ‘soldados’ en la pista. De hecho, se siente como uno más y es frecuente verle realizar el calentamiento antes de un partido al lado de ellos.

Un tipo diferente, pero exigente como el que más, lo único innegociable con sus hombres que celebraron el triunfo en el Roig Arena, lanzando un pastel a su cara, solo un día después del ¡’amago’ de Kurucs tras cumpliar años el italiano en plena Copa del Rey. Un tipo normal, capaz de charlar con la prensa distendidamente en la grada, o acercarse a sus padres para llorar de felicidad.

El 'Milagro' Galbiati

Un tipo en estado puro que ha logrado el ‘milagro’ de devolver el espíritu ganador a un Kosner Baskonia que no encontraba el camino a pesar de los múltiples cambios de entrenadoy u jugadores con un impaciente Josean Querejeta.

Galbiati vivió este domingo en el Roig Arena uno de los días más felices de su vida profesional / Kai Försterling / EFE

La apuesta del máximo mandatario del cuadro vitoriano era un factor de riesgo. Galbiati no conocía la Liga Endesa, aunque su capacidad para sacar rendimiento a equipos sin pedigrí, pero con potencial, era más que evidente. Como hizo con el Torino, alque llevó al título de Copa en 2018, o con el Trento. Ahora el turno ha sido con el Baskonia.

"Es un loco del baloncesto”, decía Querejata, feliz por haber dado con la tecla en el banquillo. “Es un entrenador extraordinariamente trabajador, que vive en el pabellón y nos ha dado una visión diferente del juego que nos venía bien, porque muchas veces estas metido en tu forma de hacer las cosas y necesitas que venga gente de fuera con una visión diferente, por lo que tenemos que estar muy contentos".

El equipo técnico de Baskonia encabezado por el italiano Paolo Galbiati celebran su victoria en la final de la Copa del Rey tras derrotar al Real Madrid en el encuentro que han disputado en el Roig Arena de Valencia. EFE/ Kai Försterling / Kai Försterling / EFE

Ahora, y con el apoyo de sus jugadores a los que argumenta cada decisión que toma ya sea de estrategia o de gestión de la plantilla, tiene el reto de seguir llevando al cuadro vitoriano a altas cotas tras romper una larga sequía de títulos. Desde luego, avisados están el resto de rivales, que con este hombre, todo es posible.