La metedura de pata de Tony Parker

Tony Parker está siendo protagonista en las últimas semanas desde su llegada al ASVEL como nuevo entrenador y ‘alma mater’ del proyecto francés, aunque no con noticias precisamente positivas alrededor de su equipo.

Si vio como su presupuesto caía drásticamente de 58 millones de euros a solo 24 con los problemas de solvencia de uno de sus máximos sponsors y que le ha llevado a perder a algunos de los jugadores firmados como Sylvain Francisco, Armoni Brooks o Daniel Theis, ahora, unas declaraciones suyas levantaron mucho revuelo en las oficinas de la Euroliga.

Y es que el ex campeón de la NBA y estrella del baloncesto francés realizó unas declaraciones a ‘Legend’ en las que mostraba un deseo especial, y no era ganar, precisamente la Euroliga, la competición en la que tratan de hacer un proyecto ganador.

La estrella francesa ha tenido que replantearse el proyecto con el ASVEL con la drástica reducción del presupuesto / ASVEL

Ganar la NBA Europa, su sueño

“Mi sueño sería ganar algún día con el ASVEL y convertirnos en campeones de la NBA Europa. Sería algo enorme”, dijo Parker sin pestañear. “Creo que la mejor inversión, si todo sale bien, será el ASVEL con la NBA Europa”, dijo.

Unas declaraciones que sentaron como un tiro en la Euroliga, que precisamente no está en vías de encontrar un acuerdo con el proyecto de la NBA y le obligaron a matizar sus palabras, que sonaban bastante mal para la máxima competición europea.

Tras darse cuenta de la metedura de pata (o no…) Parker trató de aclarar sus palabras unas horas después a través de las redes sociales, aduciendo que espera que la Euroliga y la NBA lleguen a un acuerdo para disputar una competición conjunta.

"Somos de Euroliga"

“Para aclarar y evitar cualquier malentendido, ahora somos un equipo de Euroliga”, dijo en su mensaje. “Me gustaría que la Euroliga y la NBA llegaran a un acuerdo y que el ASVEL lograse el título en esa fusión de las competiciones”, comentó.

Tony Parker, que arrancó un proyecto faraónico en el ASVEL y que ha visto muy reducido su presupuesto, no parece estar demasiado afectado por la marcha de jugadores importantes contratados a golpe de talonario.

“Hay que tomar decisiones difíciles cuando las cosas no salen como esperas, aunque el proyecto a largo plazo sigue intacto”, aseguró el francés, que no pierde la esperanza de convertir al ASVEL en una de las referencias del baloncesto europeo, aunque ahora sea en un proyecto a más largo plazo y no inmediato, como tenía previsto.