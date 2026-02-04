En directo
Mercado de traspasos
El mercado de traspasos de la NBA, en directo
Toda la última hora del mercado de traspasos de la mejor liga del mundo
REPASO A LA JORNADA
Aprovechamos para repasar los resultados que nos ha dejado esta madrugada de baloncesto con diez partidos:
Denver Nuggets 121 – 124 Detroit Pistons
Utah Jazz 131 – 122 Indiana Pacers
New York Knicks 132 – 101 Washington Wizards
Los Angeles Lakers 125 – 109 Brooklyn Nets
Atlanta Hawks 127 – 115 Miami Heat
Chicago Bulls 115 – 131 Milwaukee Bucks
Boston Celtics 110 – 100 Dallas Mavericks
Orlando Magic 92 – 128 Oklahoma City Thunder
Philadelphia 76ers 113 – 94 Golden State Warriors
Phoenix Suns 130 – 125 Portland Trail Blazers
MOVIMIENTOS TAMBIÉN EN BOSTON
Ayer también se cerró un traspaso entre Celtics y Bulls. Boston mandó a Anfernee Simons junto a un pick de 2ª ronda y, a cambio, Chicago enviaron a Nikola Vucevic a los Celtics junto con otro pick de 2ª ronda en el paquete. Boston refuerza su juego interior con un veterano contrastado mientras que los Chicago se hace con uno de los mejores tiradores de la liga.
CAMBIO DE RUMBO
Hay que resaltar que con el traspaso de Jaren Jackson Jr a Utah, los Grizzlies son, junto a los Thunder y a los Nets, el equipo que poseé más rondas del draft para los próximos años con un total de trece en los próximos siete años. Un claro indicio que la franquicia busca un cambio de rumbo.
Falta por ver qué pasará con Ja Morant. Ahora mismo el traspaso de la estrella de Memphis parece lejos.
EL OTRO TERREMOTO
Jaren Jackson Jr. fue traspasado de los Memphis Grizzlies a los Utah Jazz en un intercambio enorme que cambia el rumbo de ambos equipos. En la operación, Utah se llevó a Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale y Vince Williams Jr.; mientras que Memphis recibió a Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks y Georges Niang, además de tres primeras rondas del Draft (dos de 2027 y una de 2031).
EL BOMBAZO DE LA NOCHE
Los Angeles Clippers han traspasado a James Harden a los Cleveland Cavaliers por Darius Garland y una selección de segunda ronda. De esta manera, 'La Barba' pone fin a una etapa de tres temporadas en los Clippers.
- Albacete - Barcelona: resultado y goles del partido de cuartos de la Copa del Rey
- Decisión tomada con Bernardo Silva
- Sitúan a un crack mundial en la órbita del Madrid: costaría más de 100 millones de euros
- Rotaciones sin revolución: el plan de Flick para el Albacete-Barça de Copa del Rey
- El lío millonario que le viene al Barça con Ter Stegen
- Òscar Garcia: Las anécdotas que vivió en un año con el revolucionario Benito Floro en el Albacete y su golazo al Real Madrid
- Juan Carlos Rivero la vuelve a liar y el Barça paga las consecuencias de su nuevo lapsus: 'Se juega...
- Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos