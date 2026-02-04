Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mercado de traspasos de la NBA, en directo

Toda la última hora del mercado de traspasos de la mejor liga del mundo

James Harden superó a Shaquille O'Neal y se convirtió en el noveno máximo anotador de la historia de la NBA

James Harden superó a Shaquille O'Neal y se convirtió en el noveno máximo anotador de la historia de la NBA / Jae C. Hong / AP

EL BOMBAZO DE LA NOCHE

Los Angeles Clippers han traspasado a James Harden a los Cleveland Cavaliers por Darius Garland y una selección de segunda ronda. De esta manera, 'La Barba' pone fin a una etapa de tres temporadas en los Clippers.

