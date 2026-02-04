El mercado de traspasos de la NBA, en directo

CAMBIO DE RUMBO

Hay que resaltar que con el traspaso de Jaren Jackson Jr a Utah, los Grizzlies son, junto a los Thunder y a los Nets, el equipo que poseé más rondas del draft para los próximos años con un total de trece en los próximos siete años. Un claro indicio que la franquicia busca un cambio de rumbo.

Falta por ver qué pasará con Ja Morant. Ahora mismo el traspaso de la estrella de Memphis parece lejos.