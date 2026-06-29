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Mercado de fichajes, hoy, en directo: Liga Endesa y Euroliga, altas y bajas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del baloncesto europeo con los rumores, altas y bajas en los equipos de la Euroliga y la ACB

Nikola Mirotic, junto a Kevin Punter

Nikola Mirotic, junto a Kevin Punter / X

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Joan Fonollà

Joan Fonollà

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del baloncesto europeo con los rumores, altas y bajas en los equipos de la Euroliga y la ACB..

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Mirotic, en un partido con el AS Mónaco

Mirotic, en un partido con el AS Mónaco / RAMON PALOMAR

MIROTIC BUSCA DESTINO

Nikola Mirotic apunta a salir del AS Monaco este verano por la delicada situación económica del club monegasco. El ala-pívot, que llegó para ayudar al equipo a pelear por la Euroliga, podría convertirse en una de las grandes oportunidades del mercado. Anadolu Efes, Fenerbahçe, Besiktas, Partizan, Hapoel Tel Aviv y Maccabi Tel Aviv aparecen como posibles destinos para un jugador que sigue teniendo mucho cartel en Europa.

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