Mercado de fichajes, hoy, en directo: Liga Endesa y Euroliga, altas y bajas

CONFIRMADO

Jean Montero, el jugador que ha maravillado a Europa esta temporada con un histórico Valencia Basket, ya se ha pronunciado sobre su próximo equipo. En un directo de Instagram, el dominicano habló abiertamente sobre su futuro. Durante el live, Codi Miller-McIntyre, jugador de Olympiacos, le dejó un comentario: “Nos vemos pronto, hermano. Vamos a hacer historia”. Montero respondió al mensaje, dejando entrever cuál será el próximo paso en su carrera.