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Mercado de fichajes, hoy, en directo: Liga Endesa y Euroliga, altas y bajas
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del baloncesto europeo con los rumores, altas y bajas en los equipos de la Euroliga y la ACB
Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del baloncesto europeo con los rumores, altas y bajas en los equipos de la Euroliga y la ACB..
MOVIMIENTO EN MANRESA
Según apunta el periodista de RAC1 Dani Aguilà, UCAM Murcia estaría muy interesado en hacerse con los servicios de Marcis Steinbergs, jugador del Kids&Us Manresa. El jugador tiene contrato con el equipo catalán, pero el conjunto murciano podría pagar la cláusula de salida del ala-pívot letón.
NUEVO ENTRENADOR EN EL BAYERN
El Bayern Múnich ya tiene nuevo entrenador para la próxima temporada. El club bávaro ha anunciado la llegada de Anton Gavel, que tomará las riendas del equipo tras su etapa en Bamberg Baskets. El técnico es un viejo conocido de la entidad, donde brilló como jugador y fue capitán del equipo que conquistó el doblete en 2018.
BAJA EN BASKONIA
Baskonia pierde a Gytis Radzevičius, que pone fin a su etapa en Vitoria para regresar al Rytas Vilnius. El alero lituano, que no continuará en el conjunto azulgrana, firma por tres temporadas con el club de su país y se convierte en una baja más dentro del mercado baskonista.
CONFIRMADO
Jean Montero, el jugador que ha maravillado a Europa esta temporada con un histórico Valencia Basket, ya se ha pronunciado sobre su próximo equipo. En un directo de Instagram, el dominicano habló abiertamente sobre su futuro. Durante el live, Codi Miller-McIntyre, jugador de Olympiacos, le dejó un comentario: “Nos vemos pronto, hermano. Vamos a hacer historia”. Montero respondió al mensaje, dejando entrever cuál será el próximo paso en su carrera.
MIROTIC BUSCA DESTINO
Nikola Mirotic apunta a salir del AS Monaco este verano por la delicada situación económica del club monegasco. El ala-pívot, que llegó para ayudar al equipo a pelear por la Euroliga, podría convertirse en una de las grandes oportunidades del mercado. Anadolu Efes, Fenerbahçe, Besiktas, Partizan, Hapoel Tel Aviv y Maccabi Tel Aviv aparecen como posibles destinos para un jugador que sigue teniendo mucho cartel en Europa.
BUENOS DÍAS
¡Arranca una nueva jornada del mercado europeo de fichajes de baloncesto! Sigue en SPORT toda la actualidad del día con los fichajes, salidas y rumores de Barça, Real Madrid, equipos de la ACB y clubes de la Euroliga.
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