Mercado de fichajes, hoy, en directo: Liga Endesa y Euroliga, altas y bajas

El Real Madrid, dispuesto a pagar la cláusula de Jaime Pradilla

El conjunto blanco está dispuesto a protagonizar uno de los 'bombazos' del mercado de fichajes en el baloncesto nacional. Según informó el periodista Òscar Herreros, el Real Madrid quiere pagar la cláusula de rescisión de Jaime Pradilla y convertirlo en unas de las referencias del juego interior madridista de cara a la próxima temporada. Ahora bien, para ello, deberán desembolsar a Valencia Basket un millón y medio de euros para conseguir la libertad del jugador.

Una apuesta interesante, con la que el Real Madrid arranca su reconstrucción después de haber cerrado la temporada sin ningún título, en un verano de muchos cambios en la sección blanca.