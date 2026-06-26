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Mercado de fichajes, hoy, en directo: Liga Endesa y Euroliga, altas y bajas

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del baloncesto europeo con los rumores, altas y bajas en los equipos de la Euroliga y la ACB

Neal Sako y Jaime Pradilla, en un partido de Valencia Basket

Neal Sako y Jaime Pradilla, en un partido de Valencia Basket / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

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Marc del Río

Marc del Río

Barcelona

Sigue la última hora del mercado de fichajes de verano del baloncesto europeo con los rumores, altas y bajas en los equipos de la Euroliga y la ACB.

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