El mensaje viral de Jasikevicius tras el título de Liga del Barça: "Solo hay un equipo en España"

La conquista de LaLiga por parte del FC Barcelona dejó multitud de reacciones en el mundo del deporte, pero una de las más llamativas llegó desde Turquía. Šarūnas Jasikevičius, actual entrenador del Fenerbahçe Beko y ex técnico azulgrana, publicó una story en Instagram pocas horas después del alirón culé con un mensaje tan directo como contundente: “There is only one team in Spain (Solo hay un equipo en España)”.

La frase, acompañada de varios emoticonos llorando de risa, fue entendida rápidamente como una felicitación al Barça y también como un mensaje dirigido al madridismo tras el título liguero conseguido por el conjunto azulgrana. Saras, que nunca ha ocultado su sentimiento culé, volvió a demostrar que sigue muy pendiente de la actualidad del club pese a encontrarse lejos de Barcelona.

La relación de Jasikevičius con el Barça siempre ha ido más allá de lo profesional. El lituano dejó huella como jugador durante una de las etapas más exitosas de la sección de baloncesto y años después regresó para dirigir al equipo desde el banquillo del Palau Blaugrana. Aunque su etapa como entrenador terminó en 2023, el vínculo emocional con la entidad y con gran parte de la afición sigue siendo evidente.

El Barça conquistó el título de Liga / INSTAGRAM

El mensaje llegó además en un momento de máxima euforia para el barcelonismo después de conquistar una Liga ante el eterno rival muy celebrada por la afición culé.

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Con una simple frase en redes sociales, Jasikevičius volvió a mostrar públicamente su cercanía con el Barça y su alegría por el éxito del conjunto blaugrana.