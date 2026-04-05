Melvin Ejim toca el cielo con el Hiopos Lleida

Melvin Ejim, ala-pívot canadiense del Hiopos Lleida que lideró la victoria ante La Laguna Tenerife con 39 créditos de valoración, ha sido designado Jugador de la Jornada 25 de la Liga Endesa, informaba la ACB. Su extraordinaria actuación fue clave para sacar adelante una importante victoria que les aleja de la zona baja de la clasificación.

El canadiense logra este reconocimiento por primera vez en su carrera tras lograr 29 puntos, con 7 de 9 en lanzamientos de dos puntos (78 %), 2 de 4 en triples (50 %) y 9 de 9 desde la línea de tiros libres (100 %). Además, capturó 9 rebotes.

Ejim estableció sus nuevos topes en puntos (29) y valoración (39) en la Liga Endesa, en la que cumple su quinta temporada tras cuatro campañas previas en el Unicaja.

Este curso el canadiense promedia 11,8 puntos, 5,4 rebotes y 12,4 de valoración por encuentro.

Es, asimismo, el segundo jugador en la historia del Hiopos Lleida en lograr este reconocimiento, tras su compañero James Batemon, quien fue designado Jugador de la Jornada 12 en la presente temporada.