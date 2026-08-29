Las mejoras urgentes que debe acometer España para el exigente examen en Grecia

Tras caer en Zaragoza de manera sorprendente ante Portugal (89-95), España trata de pasar página lo antes posible para limpiar mente, aprender y subsanar errores, y viajar a Atenas en busca de una victoria tan complicada como necesaria ante Grecia el próximo lunes (18h CEST).

Chus Mateo y sus jugadores han visto como la concatenación de resultados ha apretado el grupo I en la clasificación para Catar 2027. 'La Familia' sigue líder con un balance de cinco victorias y dos derrotas, pero ha visto como Ucrania les ha alcanzado en la clasificación con el mismo balance de tropiezos y triunfos. La victoria de Georgia ante Montenegro (101-74) ha sacudido el grupo, y ambas selecciones, junto a Portugal, se encuentran con cuatro victorias y tres derrotas. La situación de la Grecia de Vassilis Spanoulis es delicadísima, con tres tropiezos consecutivos que la sitúan en la última posición del grupo (3-4). Tan solo los tres primeros clasificados obtendrán el billete para la próxima Copa del Mundo.

Chus Mateo dando instrucciones a sus jugadores / EFE

Más preparación para el exigente test en el OAKA

El ambiente que se encontrará España en el Telekom Center (OAKA) ateniense será hostil y poco tendrá que ver al registrado en el Príncipe Felipe este pasado viernes. Mateo contará con más tiempo y más entrenamientos para cohesionar a un grupo joven, ilusionante, pero al que todavía le faltan horas de vuelo. La preparación será mayor y mejor, y aunque todavía quede mucho trabajo por hacer, urge lograr un triunfo que ponga punto final a la racha de dos derrotas consecutivas que atraviesa el equipo en el camino hacia Catar, y que sirva para recobrar cierta distancia al frente del grupo.

La entidad del rival hará que España salga con mayor concentración a pista, pero solo con eso no será suficiente. Portugal se llevó la batalla por el rebote (38-40), y aunque los españoles se apuntaron el defensivo (25-22), en el ofensivo, el combinado de Mario Gomes hizo mucho daño en la pintura de España.

Álvaro Cárdenas fue de los mejores de España ante Portugal / FIBA

Reducir las pérdidas

Además, España no cuidó el balón como tocaba, perdiendo 19 balones, o lo que es lo mismo, casi uno cada dos minutos. Números prácticamente incompatibles con la victoria. Los lusos robaron más del doble de balones que su rival (5-11), y tal y como admitieron tras el choque tanto Mateo como Joel Parra, faltó esa energía y voluntad en esos balones 50/50, que Portugal se apuntó prácticamente en su totalidad.

Otra de las asignaturas a mejorar por parte de 'La Familia' es la de mantener la regularidad en pista, y que cuando los buenos momentos terminen, no vengan los peores minutos de juego. Es lo que les ocurrió en el segundo y último cuarto: después de un parcial de 17-3 favorable a España, llegó otro de 5-21 para los visitantes, mientras que el periodo final se inició con un 0-7 para Portugal en dos minutos.

España también necesita más en ataque de algunos de sus referentes. Los hermanos Hernangómez estuvieron discretos en anotación (siete puntos Willy, tres Juancho con un único lanzamiento), Hugo González también se quedó en tres tantos, y Jaime Pradilla, flamante fichaje del Real Madrid tras abonar a Valencia Basket un millón y medio de euros, se quedó a cero. No tuvieron el día desde el triple, con un 11/33 que también sirve para explicar el tropiezo ante los vecinos peninsulares.

Willy Hernangómez, ante Neemias Queta / EFE

Las amenazas helenas

Tyler Dorsey, Nick Calathes, Kostas Papanikolaou, Dinos Mitoglou o los hermanos Thanasis y Kostas Antetokounmpo son algunos de los peligros del combinado heleno. Ante Ucrania, tampoco estuvieron acertados con el lanzamiento exterior (9/32), perdieron la batalla por el rebote (38-37) y robaron menos balones (7-5). Ciertos paralelismos con España los de una Grecia muy necesitada de victoria para no empezar a tener realmente crudo su billete para el siguiente Mundial.