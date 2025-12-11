El mejor Ricky lidera al mejor Joventut

El Joventut de Badalona está registrando un tremendo inicio de temporada. Los de Dani Miret están invictos en Europa, mientras que en ACB están a tan solo una victoria de los líderes, Real Madrid y Valencia Basket. Si bien es cierto que el conjunto verdinegro se caracteriza por ser un equipo coral, el exitoso arranque de los de Miret no se puede entender sin el nombre de Ricky Rubio.

El '9' de la Penya, tras un año alejado de las canchas, está volviendo a disfrutar del baloncesto, y además está siendo capaz de desplegar un nivel absolutamente diferencial. Estamos viendo al mejor Ricky en la faceta anotadora: 14,2 puntos de promedio por partido entre competición liguera y Basketball Champions League. A nivel de clubes, Ricky nunca había anotado tanto, ni en Europa ni en la NBA. Únicamente con España, en el Mundial de 2019, estuvo por encima de dichos números, con 16,4.

Ricky Rubio está registrando sus mejores números en anotación / Efe

Además, lo más destacable es que lo está logrando en menos de 20 minutos por choque. Dani Miret cuenta con una plantilla larga, y especialmente con un juego exterior amplio, confeccionado para poder rotar y así llegar al tramo decisivo de la temporada con el equipo fresco.

En el apartado de las asistencias, Ricky también destaca, promediando hasta 4,9 pases de canasta por partido. Es el segundo mejor registro del base catalán en toda su carrera en España, con la particularidad, en este caso, que también ha mejorado su ratio de asistencia por pérdida.

El segundo mejor comienzo de la Penya en el siglo XVI

El Joventut ha empezado la presente temporada sumando siete triunfos en nueve partidos en la competición doméstica. Nos tenemos que remontar hasta la temporada 2007-08, también con Ricky en el equipo, para encontrar el único inicio mejor que ha protagonizado el club catalán en lo que va de siglo. Los de Dani Miret han puesto la directa y quieren sellar cuanto antes su billete para la Copa del Rey 2026, que se celebrará en el Roig Arena de Valencia. Además, de seguir con este ritmo de victorias, van a lograr ser incluso cabezas de serie en el sorteo.

El siguiente compromiso para los verdinegros será el próximo domingo (12:30 h), en su visita a Murcia para enfrentarse a un UCAM que es rival directo en la clasificación. Ambos están con siete victorias y dos derrotas, por lo que el ganador se consolidará en la tercera posición de la Liga Endesa, a la espera de lo que hagan Real Madrid y Valencia Basket, que actualmente lideran la tabla.