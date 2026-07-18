El Maxima Roma piensa en Scariolo tras su destitución del Real Madrid

El pasado 2 de julio, el Real Madrid anunció de manera oficial la destitución de Sergio Scariolo como entrenador del equipo. La decisión llegó después de los cambios en la planta noble de la sección blanca, con las salidas de Sergio Rodríguez y Martynas Pocius de la secretaría técnica, y con el regreso de Juan Carlos Sánchez como figura más destacada en el baloncesto del club.

'JCS' nunca se fue del todo y esta pasada campaña siguió asesorando a Florentino Pérez. Sánchez apostó el pasado verano por un cambio en el banquillo, cesando a Chus Mateo para apostar por Scariolo. Ahora, y tras una campaña cerrada sin títulos, el Madrid de baloncesto ha vivido otro trasvase, confirmado con la llegada de Pedro Martínez al Palacio de los Deportes.

Scariolo solo ha tenido la oportunidad de entrenar al Madrid un año, en su segunda etapa en el club blanco / EUROLIGA

En cuanto a Scariolo, el técnico italiano se encuentra sin equipo para la próxima temporada. Su nombre estuvo sobre la mesa del Barça como una posible opción para hacerse cargo del equipo tras la salida de Xavi Pascual rumbo a Dubai. Pero la secretaría técnica azulgrana le descartó de un 'casting' en el que se acabó imponiendo Aleksander Sekulic. Con el acuerdo ya cerrado, el anuncio de su desembarco en la capital catalana debe producirse a principios de la próxima semana.

Posible regreso a su país

Descartado el puente aéreo, el futuro de Scariolo podría estar en un regreso a su país, y más concretamente a la capital. Así lo afirma 'El Corriere dello Sport', que apunta a que el exseleccionador nacional podría terminar dirigiendo al Maxima Roma, uno de los dos nuevos proyectos que se pondrán en marcha en la ciudad esta próxima temporada.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

El Maxima Roma es un equipo que nace después de absorber la plaza del Brescia, curiosamente ciudad en la que nació Scariolo. Es el otro proyecto que se encuentra en Roma además del BC Roma SPQR propiedad de Luka Doncic, y que aspiran a devolver a la capital italiana a la élite estatal después de que los años de gloria de la Virtus Roma queden ya muy lejanos.

Euroliga y NBA Europa pugnan por Roma

Todo ello sin descuidar esos intereses que tiene la NBA con su proyecto de liga europea en que Roma pueda ser una de las plazas más destacadas de su proyecto. Ahora bien, por el momento la partida la tiene ganada la Euroliga.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

Y es que a través de su segunda competición, la Eurocup, le han otorgado plaza a los dos equipos para que disputen su torneo. El Maxima Roma se encuentra en el grupo B junto al Turk Telekom, Cluj-Napoca, La Laguna Tenerife, Venecia, Siauliai, London Lios y Skyliners Frankfurt.

La opción Ettore Messina se cayó

En su momento, parecía que el Maxima Roma apostaría por Ettore Messina como entrenador del nuevo proyecto. De hecho, el histórico técnico italiano se había desvinculado del Olimpia Milano, en el que había alternado el puesto de entrenador y de General Manager hasta la última campaña, si bien es cierto que Peppe Poeta se hizo cargo del equipo en noviembre. Desde Italia apuntan a que las negociaciones con Messina habrían colapsado, y que la opción de que Scariolo se haga cargo del equipo romano gana fuerza.