Max Shulga: "No podía dejar pasar esta oportunidad"

Max Shulga, nuevo fichaje del Real Madrid, mostró su emoción por firmar con el "mejor club de Europa", en una oportunidad que no podía "dejar pasar". El escolta ucraniano de 24 años, formado entre León y la localidad madrileña de Torrelodones, dejó sus primeras impresiones a su llegada a la capital española en una entrevista concedida a los medios de club.

“Es el mejor club de Europa. Jugué en cadete y júnior en España, en Torrelodones, y sé el nivel de un club como el Real Madrid, con mucha historia, ganando muchos títulos, así que no podía decir no a un club así. No me imaginaba volver, especialmente al Real Madrid, pero la oportunidad se presentó y no podía dejar pasarla”, afirmó.

Readaptación al baloncesto europeo

Shulga computará como jugador de formación local y firma hasta junio de 2028, procedente de los Boston Celtics: “Tengo que adaptarme otra vez al juego europeo, aprender lo más que pueda en todas las competiciones”. “Estoy acostumbrado a tener la responsabilidad de ganar, la tuve en Boston Celtics el año pasado, que allí también había que ganar, estar en los playoffs y en las finales. Estoy muy preparado y familiarizado con tener expectativas muy grandes”, agregó.

Asimismo, se definió como un jugador polivalente y dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar. “Soy un jugador que puede hacer varias cosas en el campo. Puedo subir el balón, puedo hacer jugadas para mis compañeros, puedo encontrar mi tiro propio, puedo defender. Soy un jugador que puede hacer lo haga falta para ayudar al equipo a ganar”, narró.

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Las figuras de Hugo González y Pedro Martínez

Shulga reconoció que su compañero en los Celtics, el español Hugo González, canterano del Real Madrid le "ayudó" a tomar la decisión al hablar "muy bien" del club. Además, admitió que le gusta el estilo del entrenador, Pedro Martínez. “Vi muchos partidos el año pasado de Euroliga del Valencia Basket, especialmente en los playoffs, me gusta el estilo de juego y creo que estaré muy bien”, concluyó.