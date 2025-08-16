Los Mavs amenazan a Doncic: "Le gustaban la cerveza y las cachimbas"

Medio año después del fichaje de Luka Doncic por los Lakers, los aficionados de los Mavs siguen cargando contra la directiva por la decisión de dejarlo salir. Aunque las críticas han ido disminuyendo por el efecto Cooper Flagg, el número 1 del Draft que de manera sorprendente ha 'caído' en Dallas, un sector de los fans de la franquicia no olvida la gestión que se hizo con el esloveno.

"Le gustaban la cerveza y las cachimbas. En Dallas predicen su declive en el baloncesto, destacando un historial de salud que, como lo ven algunos, probablemente conducirá a una catástrofe en los próximos cinco años", publicó hace unos meses 'The Athletic', citando fuentes procedentes de la franquicia de Dallas, que intentaban explicar su traspaso.

Dichas declaraciones no fueron respondidas por Doncic, aunque su entorno más cercano lo defendió a través de redes sociales. Aun así, Luka ha respondido con acciones: con un cambio físico radical para afrontar la próxima temporada en la NBA. Ya lo avanzó la portada de la revista 'Men's Health' y se le ha visto con la selección de Eslovenia, en los preparatorios para el Eurobasket.

El nuevo Luka Doncic / FIBA

Nico Harrison, gerente de los Mavericks y responsable del traspaso, fue uno de los que estaba detrás de las filtraciones a la prensa y críticas hacia el jugador. Se dijo que Doncic estaba pasado de peso, no tenía una buena ética de trabajo y que una vez fingió un esguince de muñeca, que lo tuvo apartado durante unas semanas, para perderse una gira y ocultar su mal estado.

Según el periodista Marc Spears, los Mavericks podrían volver a la carga para cerrar el capítulo de Doncic y convencer a sus aficionados de que tomaron la decisión adecuada. "Creo que en el caso Dallas oyeron muchas cosas negativas, pero hay muchas cosas que ellos no han dicho todavía. Hay historias que he oído que no están diciendo", confirmó.

El nuevo entrenamiento de Luka Doncic / X

Además, reveló que estas informaciones ocultas podrían salir a la luz más pronto que tarde. Sin embargo, no parece que eso vaya a afectar a Luka Doncic, que está ahora mismo enfocado en llegar lejos en el Eurobasket con Eslovenia, y empezar de la mejor manera la temporada en la NBA, con el objetivo en mente de lograr el anillo junto a Los Ángeles Lakers.

Un jugador histórico en Dallas

Luka se convirtió en el máximo anotador en cuanto a promedio se refiere de la historia de la franquicia. Además, consiguió un total de 80 triple-dobles en tan solo seis temporadas. Quedará para la historia la actuación del esloveno ante los Atlanta Hawks en enero de 2024, donde anotó un total de 73 puntos.

Cuando fichó por los Lakers, su adaptación fue relativamente rápida, promediando en los playoffs 28,2 puntos, 8,1 rebotes y 7,5 asistencias. Unos números que acentuaron el malestar de la afición de los Mavericks, a pesar de que la franquicia angelina no superara la primera ronda de las eliminatorias.