Los Mavericks se 'cargan' al hombre que echó a Doncic

Luka Doncic y Anthony Davis fueron los protagonistas de uno de los traspasos más sonados de los últimos tiempos en la NBA. El pívot llegó al equipo texano, mientras que el esloveno se vio forzado a llegar a los Lakers, contra su voluntad. Maxi Kleber (hacia Los Ángeles) y Max Christie junto a una primera ronda del Draft (rumbo a Dallas) completaron el intercambio.

Este fue uno de los movimientos más relevantes que ha llevado a cabo Nico Harrison durante su etapa en los Dallas Mavericks. Sin embargo, durante la tarde del martes, la franquicia decidió despedir al dirigente, siendo el adiós de Luka uno de los grandes causantes del suyo. La situación deportiva desde que empezó la temporada tampoco es nada buena: ocho derrotas en los primeros once partidos.

Imagen de archivo de Luka Doncic, en su etapa en Dallas Mavericks / EFE

Según dice el comunicado, "los Mavericks han nombrado a Michael Finley y Matt Riccardi como co-gerentes generales interinos para supervisar las operaciones de baloncesto. Se iniciará una búsqueda exhaustiva para encontrar un reemplazo permanente", explica el equipo de Texas.

Carta abierta del propietario de los Mavs

Patrick Dumont, empresario estadounidense y propietario de los Dallas Mavericks, publicó una carta dirigida a los aficionados texanos, en la que confirma el despido y expone los motivos del mismo: "Nadie asociado con la organización de los Mavericks está satisfecho con el inicio de lo que todos creímos que sería una temporada prometedora. Ustedes tienen grandes expectativas para los Mavericks, y yo las comparto. Cuando los resultados no cumplen las expectativas, es mi responsabilidad actuar. He tomado la decisión de separar caminos con el gerente general, Nico Harrison. Esta decisión era fundamental para impulsar nuestra franquicia en una dirección positiva", aseguró.

Con esta destitución, Nico Harrison abandona Dallas Mavericks tras una etapa de más de cuatro años en la que bajo su dirección, la franquicia ha logrado llegar a unas Finales de Conferencia en la temporada 2021-22, y alcanzar las Finales de la NBA en el curso 2023-24.