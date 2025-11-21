Baloncesto
Mathias Lessort no despierta de su pesadilla con las lesiones
El pívot francés de Panathinaikos volverá a someterse a una operación para intentar recuperarse de una lesión de tobillo de la que no levanta cabeza
El pasado 19 de diciembre, el corazón de la afición de Panathinaikos se heló tras una grave lesión sufrida por una de sus grandes estrellas, Mathias Lessort. El galo se fracturó el peroné de su pierna izquierda.
Por delante, una larga recuperación que pareció terminar en mayo, con la disputa de la Final Four de la Euroliga. Allí, el pívot francés se vistió de corto, pero las sensaciones no fueron buenas. De hecho, Ergin Ataman no contó con él para las finales de la liga griega.
Llegó el verano, y Lessort entraba en los planes de Francia para disputar el Eurobasket. Pero, pese a que ya habían pasado nueve meses, el pívot de PAO todavía no estaba listo para regresar a las pistas y finalmente no fue convocado para el Europeo.
En lo que va de temporada, Lessort todavía no ha jugado con Panathinaikos, y todas las alarmas saltaron el pasado 7 de noviembre, fecha en la que el equipo ateniense informó de una recaída en su recuperación de una lesión en el tobillo izquierdo, misma pierna gravemente lesionada hace casi un año. Unas molestias que llegaron cuando su regreso a las pistas parecía inminente.
Tras ese anuncio, los peores pronósticos se han cumplido, y a través de un comunicado, Panathinaikos anunció que Lessort viajará a Oporto para realizarse una artroscopia, un tratamiento intermedio entre una intervención más importante o un tratamiento conservador.
"Mathias Lessort viajará a Oporto, Portugal, el sábado por la mañana, acompañado por el jefe del cuerpo médico del Panathinaikos AKTOR, Ioannis Triantafyllopoulos. El lunes se someterá a una artroscopia para reparar el daño en el cartílago de su tobillo izquierdo, realizada por el profesor Niek van Dijk, uno de los principales especialistas en ortopedia del mundo, razón por la cual nuestro atleta lo seleccionó", reza la nota emitida por el club heleno.
Se sabrán novedades el próximo lunes tras el comunicado, pero la vuelta de Lessort a las canchas todavía tardará en llegar.
