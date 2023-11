Mateo: "El Valencia es descarado y no va a tener ningún miedo"

El técnico del Madrid reconoció que "son equipos que te conocen mejor, y eso siempre añade una dificultad mayor" "Hemos tenido posibilidad de cargar las pilas una jornada de Euroliga, que nos ha ayudado a refrescar un poco las piernas", dijo respecto al partido aplazado ante el Maccabi

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, se refirió al partido que su equipo debe jugar este martes en la Euroliga contra el Valencia Basket, otro conjunto español que considera no tendrá "ningún miedo" en enfrentarse a los suyos porque está "muy acostumbrado".

"Son equipos que te conocen mejor, y eso siempre añade una dificultad mayor. Muchas veces ese conocimiento hace que se pierda mucho del respeto que otros equipos europeos tienen cuando juegan contigo. El Valencia es descarado, listo, sabe jugar y no va a tener ningún miedo a enfrentarse al Real Madrid, está muy acostumbrado", dijo tras haber logrado una apurada victoria en Bilbao en Liga Endesa.

"Es un partido complicado, el del Valencia siempre es un campo difícil. Es fuera de casa y contra un rival que está demostrando jugar a un nivel extraordinario, de los más competitivos de la Euroliga hasta el momento. Defienden francamente bien, son capaces de dejar a los contrarios en pocos puntos, no permiten muchas licencias ofensivas, rebotean muy bien. Es un equipo físico jugando a un nivel alto", añadió.

Alabó la defensa del Valencia Basket

El entrenador reconoció que la defensa del Valencia "es una de sus virtudes", porque tienen jugadores que "entienden bien el juego defensivo" y porque han encontrado "mecanismos que les ayudan a sentirse seguros", al tiempo que resaltó su capacidad para "conseguir anotar desde la recuperación".

El choque llega en una semana dura para el cuadro blanco: "Bilbao ayer ha sido muy exigente, Valencia va a ser muy exigente y Mónaco y Unicaja son otros equipos muy físicos. Es una exigencia muy grande en esta semana, pero tenemos que estar preparados.

"Hemos tenido posibilidad de cargar las pilas una jornada de Euroliga, que nos ha ayudado a refrescar un poco las piernas. Espero que seamos capaces de volver a esta rutina de partido duro tras partido duro, los cuatro de esta semana incluyendo Bilbao son realmente duros en lo físico".

A la espera de untropiezo

Sobre si su equipo está preparado para cuando llegue un tropiezo, manifestó: "Lo veremos cuando pase. A lo mejor no llega nunca de aquí a unos cuantos años, ojalá sea así. Perder vamos a perder y habrá que prepararse para cuando eso llegue seguir afrontándolo de la misma manera que esto. Si me hubieras preguntado a principio de temporada si veía al equipo preparado para conseguir diecisiete victorias seguidas no sabría que decir".

"Cuando llegue el momento iremos viendo, pero la mentalidad debe ser la misma independientemente de la victoria o la derrota seguir trabajando en el día a día y posicionarte lo mejor posible para tener alguna cierta ventaja por el trabajo hecho durante el camino"

También analizó si habrá espacio en durante el curso para dar cierto descanso al base argentino Facundo Campazzo: "Tengo una ligera idea y tratamos de prever durante la temporada esas cosas, pero también tenemos que ir valorando día a día. De repente aparecen lesiones, situaciones que por momento no te permiten hacer lo que tenías pensado. Tengo en la cabeza el cuándo y cómo puedo hacerlo, hay que dejar avanzar el calendario y tener la paciencia suficiente".