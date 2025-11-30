Baloncesto
Mateo: “Jugamos un gran partido ante un rival importante”
El seleccionador se congratuló del buen trabajo de su equipo, que supo reaccionar y “acabar disfrutando en la pista ante un buen rival”
El seleccionador español, Chus Mateo, se mostró feliz y al mismo tiempo aliviado por sumar dos victorias en esta primera Ventana de Clasificación para el Mundial, y hacerlo con el equipo conectado, del primer al último jugador, especialmente en la clara victoria ante Georgia (90-61)
“Jugamos un gran partido. Al principio, empezamos con algunas dudas, pero cuando empezamos a defender mejor, pudimos correr más y robar algunos balones que nos permitió crecer y luego encontramos buenos balones dentro”, explicó tras el duelo.
“Hemos anotado 90 puntos ante un buen equipo defensivo, pero estuvimos muy acertados en el ataque. Lo peor es la lesión de Osobor y vamos a ver lo que tiene…", dijo Mateo
Clave empezar 2-0 en la Clasificación
Mateo reconoció que era clave empezar ganando estos dos encuentros. “Para mi era una primera fecha importante porque teníamos que ganar estos dos encuentros, uno fuera y en casa ante un rival importante que nos había ganado en el Europeo, y con un equipo joven, pero todos han estado muy positivos”.
“Hemos conseguido en esta semana, crear esa buena atmósfera. No me voy a olvidar de esta concentración en esta primera Ventana porque me lo han puesto muy fácil”, dijo el técnico. Les pedí que disfrutaran y hoy ha sido un partido muy bonito. Muy orgulloso de esta primera ventana”.
Sobre la lesión de Osobor, dijo que “estamos muy tristes por Great porque es un chico joven y me da pena una lesión. Ojalá que no sea grave en la resonancia. No tenía buena pinta. Solo puedo deserle lo mejor”
“Hemos sido capaces de reaccionar. En el tercer cuarto, hemos dado un paso adelante, hemos apretado en defensa. Con Álvaro le hemos puesto mucha presión al balón que ha seguido Alberto...todos han aportado, y eso para mi define lo que es un equipo. Hemos ganado a un partido que era realmente peligroso y lo hemos hecho como equipo”.