Mateo: "Nuestra intención no es eliminar gente de los playoffs"

El técnico del Madrid reconoce que les espera "un partido muy difícil" en la pista del Anadolu Efes El partido llega con más apreturas para los otomanos que tienen la clasificación complicada

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, calificó de "importante" el partido contra el Anadolu Efes, este martes en Estambul, pero desechó la idea de "eliminar gente de la ecuación de los playoffs" para centrarse en su equipo.

"Es un partido importante, en una cancha difícil y contra el vigente campeón. Vamos con ganas de seguir sumando para conseguir primero clasificarnos para playoffs y luego lograr la ventaja de campo", dijo Mateo.

El partido, suspendido en su momento por el gran terremoto que asoló Turquía y Siria, llega con más apreturas para los otomanos que tienen la clasificación cuanto menos complicada.

Salir fortalecidos

"Nuestro objetivo no es ganar al campeón de Europa y dejarle temblando. Es un buen partido para que nosotros salgamos fortalecidos, pero no para eliminar gente de la ecuación de los playoffs", explicó.

Con respecto a los jugadores disponibles, viaja Guerschon Yabusele pero no Nigel Williams-Goss. "Nigel no va a viajar. Tiene una rotura en el abductor y hasta dentro de un par de días no sabremos si es de grado 1 o 2. Va a viajar Yabusele, pero no sé si podrá jugar. Las lesiones alteran planes, pero las entradas y salidas de jugadores complican las cosas", apuntó Mateo.

El de este martes, será el sexto partido del equipo en doce días. "Es lo que hay, no podemos pararnos a pensar en que la carga de partidos es grande y que algunos jugadores han caído lesionados por esta carga. Contra el Bilbao tuvimos la posibilidad de que algunos jugadores adquirieran importancia. Tratamos de no volvernos loco con este calendario", observó.

El Anadolu Efes también parece tener problemas de lesiones con Vasilije Micic, Shane Larkin y Rodrigue Beaubois entre algodones. "Pensamos que van a estar todos. Es un equipo campeón y no hay que pensar en sus bajas. No valoramos si están tocados o no. Sabemos cómo funciona esto y más con el Anadolu Efes", dijo Chus Mateo.