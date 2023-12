Mateo: "Ganamos luchando contra un equipo que nunca se rindió"

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, elogió la capacidad de lucha exhibida por el conjunto blanco este viernes para remontar y llevarse la victoria en la pista del ASVEL Villeurbanne francés (76-77).

"Tuvimos que luchar para remontar porque ellos lograron una gran ventaja al inicio del tercer cuarto. Reaccionamos e intentamos hacer nuestro juego, algo que no estábamos logrando. Tuvimos que intentar diferentes cosas hoy, y estuvo bien porque al final ganamos luchando contra un equipo que nunca se rindió", resumió el entrenador.

Mateo analizó las claves que llevaron al Real Madrid a encadenar un parcial favorable de 0-16 al inicio del último cuarto: "Empezamos a correr un poco más y a jugar nuestro juego de pases. Así es cómo queremos jugar".

"Encontramos una ventana"

"Hoy no era fácil ejecutar porque su desempeño físico no nos dejó jugar fácil como en otros partidos. Jugaron muy bien en defensa y no nos dejaron compartir bien la pelota como solemos hacer, pero al final fuimos capaces de encontrar una ventana por la que pasar", explicó el técnico del cuadro madridista.

Mateo se mostró "muy contento" por el hecho de haber terminado la primera vuelta de la Euroliga en la primera posición, con 17 triunfos y una sola derrota: "Significa que estamos trabajando bien desde el principio de la temporada, nunca nos rendimos e intentamos hacer nuestro mejor trabajo en cada partido".