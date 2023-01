Mateo: "La clasificación del BAXI Manresa es engañosa"

El técnico del Madrid no se fía del mal momento del conjunto del Bages de cara al partido de este domingo "Tiene un baloncesto muy rápido y está jugando ahora mucho mejor que cuando se enfrentó a nosotros en Madrid", dijo Mateo

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, no dudó en señalar que "la clasificación del Manresa es engañosa" y que es uno de los equipos que más posesiones juega en Europa", dijo el técnico de cara al partido de este domingo en el Nou Congost.

"Es un rival complicado. Es engañoso verle en la parte baja de la clasificación porque en casa nos hicieron sufrir. Es un equipo que corre y uno de los que más posesiones juega en Europa. Tiene un baloncesto muy rápido y está jugando ahora mucho mejor que cuando se enfrentó a nosotros en Madrid", dijo Mateo a los medios del club.

"Vamos a una cancha que no es fácil y en la que el público aprieta mucho. Tendremos que aprovechar nuestras oportunidades, salir desde el primer momento muy concentrados y no dejarles que cojan una ventaja. Tendremos que correr cuando haya que correr, pero no perder balones porque lo hacen muy bien tras pérdida del rival", añadió.

Felicita a su afición

El técnico también habló de la importancia de su afición en los momentos complicados, como el pasado jueves ante el Barcelona. "Queremos agradecer a nuestra afición el esfuerzo extra que nos dieron con su ánimo en el Clásico de Euroliga", dijo.

"Los sentimos muy cerca en momentos complicados y en el Clásico no fue una excepción. Ganamos un partido que se puso complicado y lo hicimos gracias a creer y a ese empuje del público. La victoria fue también suya", finalizó Chus Mateo.