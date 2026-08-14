Markus Howard, un lastre económico y deportivo para el Kosner Baskonia

Una de las grandes estrellas del Kosner Baskonia, Markus Howard, vio la temporada pasada como su luz se apagaba casi por completo, en una mala campaña del jugador estadounidense, en que apenas jugó 38 encuentros de los 78 del equipo vitoriano en todas las competiciones.

Con el salario más alto de la plantilla, que rondará los 2,2 millones brutos, el equipo de Josean Querejeta tenía en mente intentar un traspaso ya que Galbiati tampoco lo consideraba un jugador imprescindible, después de dejarlo fuera el año pasado de bastantes convocatorias.

Aunque en Vitoria, con su política exigente de traspasos solicitando bastante dinero para liberarlo de su contrato, unos 500.000 euros, según informaba SER Vitoria, no ha acabado por encontrar una buena propuesta a pesar de que algunos equipos se habían interesado por el jugador como el Partizan de Joan Peñarroya.

Josean Querejeta confía en que Howard recupere su mejor versión en la próxima campaña / HOOPS

Se queda en Vitoria

Pero el club, viendo que sus opciones de cobrar una cantidad importante no iba a ser fácil además de tener que pagarle parte del contrato que tiene en vigor, parece que han tomado la decisión de mantenerlo en la plantilla de cara al próximo año.

Una postura que parece pensada más en clave económica que deportiva ya que las opciones de tener muchos minutos con Galbiati no son grandes. De momento, seguirá e el equipo para cumplir el contrato que firmó en 2024 y que iba subiendo sus emonumentos campaña tras campaña.

Howard pasó de ser un jugador clave en el conjunto azulgrana a pesar un protagonismo alarmante la última campaña. Las lesiones también fueron un factor que limitaron su participación y el buen estado de forma que requiere el sistema del entrenador italiano.

A la espera de su mejor versión

El escolta iniciará esta próxima semana su quinta campaña en Vitoria con la incógnita si podrán ver al jugador determinante de hace unas campañas o volverá a pasar desapercibido para dolor de la afición vitorana y decepción en los despachos del equipo.

Baskonia espera el mejor Howard aunque todo dependerá de su estado físico y la confianza que le dé Galbiati / Miguel Ángel Polo / EFE

Sus números del pasado año no invitan al optimismo después de perderse 40 partidos entre problemas físicos y desconvocado por Galbiati. El pasao año vivió sus peores números en Baskonia: 12'2 de media, cuando en las anteriores había sido 13'6; 19'1; y 15'3 respectivamente. Y también en la que peor acierto triple exhibió, con un 35'7% en total.

En la en Liga ACB, Markus Howard jugó 12 partidos de 37. Es decir, la estrella del equipo se perdió el 68% de los partidos (25). Y en Euroliga, jugó 23 partidos de 38. Por tanto, la pasada temporada disputó 38 partidos de 78 (contando la Copa).

En Baskonia cruzan los dedos a la espera del resurgir de Howard que si vuelve a un año igual de malo que el anterior, también será una ruina económica para el conjunto vitoriano, algo que les hace igual de daño o más que en el terreno deportivo.