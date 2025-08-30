Markkanen se vuelve a pasar el juego en el Eurobasket

A Finlandia no se le está dando nada mal este arranque de Eurobasket. El combinado que dirige Lassi Tuovi llegará a la tercera jornada con un balance de dos victorias y ninguna derrota, y muy mal se le deberían dar las cosas en los tres encuentros restantes para no lograr el pase a los octavos de final.

Los finlandeses son uno de los anfitriones del campeonato, y da gusto ver el ambiente que se vive en el Tempere Deck Arena cuando juega su selección. Y la afición local ha podido disfrutar por el momento de la victoria ante Suecia por 90-93 y de la conseguida ante Gran Bretaña por 30 puntos de diferencia (109-79) en lo que fue un festival de su gran estrella, Lauri Markkanen.

Markkanen no tuvo piedad de Gran Bretaña / FIBA

43 puntos a Croacia en 2022

A sus 28 años, la estrella de los Utah Jazz sigue maravillando en el baloncesto FIBA. En el Eurobasket de 2022, fue capaz de anotarle 43 puntos a Croacia, en una actuación que le sirvió para empatar con nombre de la talla de Nikos Galis o Dirk Nowitzki, en la que era la décima mejor marca anotadora de un jugador en un Europeo.

Y tres años después, Markkanen lo volvió a hacer. 43 tantos ante Gran Bretaña, con una buena carta de tiro (13/22) y un gran acierto desde el 6,75, con siete triples convertidos de los 13 que intentó. Además, únicamente erró uno de los 11 tiros libres que lanzó, y robó cuatro balones. Muchas cosas, las que hizo el finlandés en pista, y con un dato que no puede pasar desapercibido: ¡tan solo jugó 23 minutos!

Lo volvió a hacer ante Gran Bretaña

Ya en la jornada inaugural, Markkanen se fue hasta los 28 puntos en la victoria ante el combinado sueco, de manera que, a día de hoy, el finlandés es el máximo anotador del torneo con una media de 35,5 tantos por encuentro.

Si Tuovi le hubiese dado algún minuto más, Markkanen podría haber luchado por llegar hasta los 47 puntos que logró Luka Doncic ante Francia en 2022. La marca del esloveno es la segunda histórica, tan solo por detrás de los 63 tantos que anotó el belga Eddy Terrace ante Albania en 1957. Completa el podio Galis, autor de 46 puntos en un Grecia-Suecia en el Europeo de 1983.

Máximos anotadores en un partido de la historia del Eurobasket Eddy Terrace (Bélgica) – 63 puntos vs. Albania, 1957 Luka Dončić (Eslovenia) – 47 puntos vs. Francia, 2022 Nikos Galis (Grecia) – 46 puntos vs. Suecia, 1983 Nikos Galis (Grecia) – 45 puntos vs. Unión Soviética, 1989 Miki Berkovich (Israel) – 44 puntos vs. Turquía, 1975 = Nikos Galis (Grecia) – 44 puntos vs. Rumanía, 1987 = Nikos Galis (Grecia) – 44 puntos vs. Yugoslavia, 1987 = Doron Jamchi (Israel) – 44 puntos vs. Rumanía, 1987 = Nenad Marković (Bosnia y Herzegovina) – 44 puntos vs. Letonia, 1997 Emiliano Rodríguez (España) – 43 puntos vs. Países Bajos, 1967 = Giorgos Kolokithas (Grecia) – 43 puntos vs. España, 1967 = Nikos Galis (Grecia) – 43 puntos vs. Bulgaria, 1989 = Dirk Nowitzki (Alemania) – 43 puntos vs. España, 2001 = Lauri Markkanen (Finlandia) – 43 puntos vs. Croacia, 2022 = Lauri Markkanen (Finlandia) – 43 puntos vs. Gran Bretaña, 2025

Con los 43 puntos, Markkanen igualó su registro de hace tres años, y también del español Emiliano Rodríguez, que en el año 67 le anotó esa anotación a Países Bajos.

Ahora, Markkanen tiene en el horizonte a Montenegro (sábado 30 19:30h CET), Lituania (lunes 1 19:30h CET) y Alemania (miércoles 3 19:30h CET). El calendario de la fase de grupos hace subida, y ante lituanos y alemanes estará la batalla por las primeras plazas, pero desde luego, tanto Rimas Kurtinaitis como Álex Mumbrú tienen un reto complicado y prácticamente imposible: parar a Markkanen, una de las bestias de este Eurobasket.