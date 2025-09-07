Markkanen y un ex del Manresa 'echan' a la Serbia de Jokic

El último partido de octavos de final de este sábado deparó la gran sorpresa del Eurobasket 2025 hasta la fecha con la eliminación de Serbia (bronce olímpico en París) a manos de Finlandia (86-92) en un día largo en el que también se clasificaron Turquía con apuros, Alemania con 'paliza' y Lituania en el duelo báltico.

Serbia - Finlandia (baloncesto, Eurobasket), 06/09/2025 EUROBASKET 2025 SER 86 92 FIN Alineaciones SERBIA, 86 (24+24+18+20): Aleksa Avramovic (6), Marko Guduric (5), Nikola Jovic (20), Filip Petrusev (3), Nikola Jokic (33) -cinco inicial-, Vasilije Micic (8), Nikola Milutinov (2), Ognjen Dobric (9), Stefan Jovic y Vanja Marinkovic. FINLANDIA, 92 (28+16+24+24): Miro Little (13), Elias Valtonen (13), Jacob Grandison (4), Mikael Jantunen (15), Lauri Markkanen (29) -cinco inicial-, Sasu Salin (6), Miikka Muurinen (9), Alexander Madsen, Edon Maxhuni, Olivier Nkamhoua (3) y Andre Gustavson.

La jornada empezó fuerte, ya que Suecia llevó al límite a una Turquía que acabó venciendo por 85-79 con 24 puntos y 16 rebotes de un enorme Alperen Sengun (Rockets). Alemania no dio opción a Portugal (85-58) con 16 puntos por cabeza de Franz Wanger y Denis Schröder, mientras que Lituania venció a Letonia (88-79) con 18+12 de Azuolas Tubelis.

Sin embargo, lo más fuerte llegó en el cierre del sábado, a la espera de los otros cuatro enfrentamientos de octavos de final que se disputarán este domingo con el siguiente programa: Polonia - Bosnia y Herzegovina (11.00 horas), Francia - Georgia (14.15 h), Italia - Eslovenia (17.30 h, en directo por Teledeporte) y Grecia - Israel (20.45 h).

El protagonista inesperado del partido fue Elias Valtonen, un jugador que ya mostró su acierto desde el perímetro en el BAXI Manresa con Pedro Martínez y que milita en el Coviran Granada desde finales de febrero de 2024. El alero anotó dos triples y se hizo más grande entre los interiores balcánicos para convertir un palmeo en ocho puntos que resultaron clave.

Markkanen, cara a cara ante Jokic / EFE

Entrenada por un Lassi Tuovi que tiene la mitad de años que Svetislav Pesic (38), Finlandia dejó claro desde el principio que estaba dispuesta a desafiar el favoritismo serbio con un 24-28 en el primer cuarto con 11 puntos de Lauri Markkanen (Utah Jazz) y tres triples de Mikael Jantunen, fichaje del Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius.

Serbia pareció recuperar el control del partido en un notable segundo cuarto ofensivo que lideró Jokic con 12 puntos para irse con ventaja al descanso (48-44). Sin embargo, la falta de rotación de calidad ante el pésimo partido de Marko Guduric con un patético 1/8 en triples y Ognjen Dobric con un 1/6, los problemas en el rebote (36 a 45) y el acierto finlandés fueron determinantes. Lo que han echado de menos al lesionado Bogdan Bogdanovic.

El gran mérito finlandés fue mantenerse dentro del partido pese al goteo de canasta de la gran estrella de Denver Nuggets. El tercer cuarto fue clave, ya que Serbia perdió la delantera (66-70) y encaró el último cuarto con muchas dudas. Ahí Markkanen tomó las riendas de su equipo y a 2:01 del final el marcador reflejaba un 78-79.

Ahí apareció Valtonen y sacó su fusil. Al ex del BAXI Manresa se le salió un triple de dentro, pero no se arredró y anotó dos seguidos que trufó con un espectacular palmeo ante el 'gigante' Jokic. Su triple desde ocho metros ya no sirvió para nada, ya que Markkanen no falló desde el tiro libvre. Sí, 86-92 y Serbia está eliminada.