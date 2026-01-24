Mark Hugues impulsa a la victoria al Bàsquet Girona en Zaragoza

El Bàsquet Girona logró una sufrida victoria a domicilio, la tercera consecutiva, este sábado ante el Casademont Zaragoza (90-94) con una gran actuación del estadounidense Mark Hughes, que con 24 puntos y 27 de valoración, impulsó a su equipo en un abarrotado pabellón Príncipe Felipe que celebraba el Fin de Semana del Basket Aragonés, una fiesta que, sin embargo, no pudo culminar con el triunfo de los rojillos en el encuentro liguero.

ZAR-GIR Liga Endesa CAS 90 94 GIR Alineaciones Casademont Zaragoza, 90 (22+29+13+26): Devin Robinson (18), Trae Bell-Haynes (16), Santi Yusta (27), Jaime Fernández (2), Joaquín Rodríguez (18), -cinco inicial- Spissu (3), González (2), Soriano (4). Bàsquet Girona, 94 (26+19+24+25): Derek Needham (3), Otis Livingston (11), Sergi Martínez (8), Nikola Maric (12), Mindaugas Susinskas (8), -cinco inicial- Busquets (5), Hughes (24), Ferrando (5), Geben (10), Fernández (8).

El partido enfrentaba a dos equipos de la zona tranquila de la tabla, con el objetivo, en el caso de los visitantes, duodécimos, de continuar mirando hacia arriba y con los locales, decimocuartos, buscando sumar para lograr estabilidad en su juego y seguridad en el campeonato doméstico. Con esos mimbres, la igualdad dominó en el primer cuarto del partido, que comenzó animado y con los dos equipos muy apretados en el marcador, aunque cada uno utilizando sus armas para anotar.

De esta forma, mientras el Casademont sacaba partido de su pericia en la pintura, con Robinson y Yusta mostrando carácter y acierto, el Girona hacía lo propio desde el perímetro. Porque el conjunto catalán hacía gala de su habilidad con los triples, cinco de ocho (63 %), con dos seguidos de Hughes incluidos contribuyeron a que el Girona se fuera al segundo cuarto cuatro puntos arriba (22-26).

Casademont coge ventaja

Una diferencia que los locales se encargaron de pulverizar rápidamente en un inicio del segundo tramo colosal de los jugadores de Jesús Ramírez, que llegaron a marcar un parcial de 23-5 pasados apenas 6 minutos y una diferencia de 14 puntos (45-31).

El Girona estaba roto y al Casademont le salía todo, como los dos triples seguidos de Bell-Haynes que cambiaban la dinámica del primer tiempo en el tiro exterior, porque los catalanes ni siquiera acertaban desde el perímetro.

No obstante, los de Moncho Fernández supieron quitarse la caraja de encima en los últimos tres minutos y volvieron con mucha fuerza al partido, con Hughes de nuevo muy fino desde la línea de tres, para reducir la distancia a solo seis puntos al llegar al descanso (51-45).

Equilbrio tras el descanso

Tras la exhibición del segundo cuarto, el tercero comenzó más pausado y sirvió para que el encuentro volviera al equilibrio, algo que reflejaba el marcador (53-50) pasados poco más de tres minutos. Rojillos y gerundenses iban intercambiándose golpes conforme pasaban los minutos sin que ninguna de los dos lograra despegarse en un partido que también se embarullaba por momentos.

Y antes de llegar al ecuador, el Girona se puso por delante 55-56 con una canasta de Maric que propició que Jesús Ramírez pidiera tiempo muerto para cambiar el rumbo del encuentro. Pues los visitantes habían conseguido maniatar al Casademont, impotente en un tercer cuarto en el que no conseguía superar la solidez en defensa de la escuadra catalana.

Esta, poco a poco, lograba distanciarse en el marcador y Guillem Ferrando puso de nuevo a seis puntos a su equipo (59-65) con un triple anotado a falta de dos minutos y medio. No obstante, los rojillos seguían vivos, en gran medida gracias, de nuevo, a un Yusta magnífico que sumaba 21 puntos antes de llegar al último cuarto.

Partido abierto hasta el final

Con 64-69 llegaba el tramo postrero, de manera que el partido seguía abierto y, ante lo visto en los 30 minutos anteriores, cualquiera de los dos equipos podía llevarse el gato al agua. Y fue el Girona el que parecía que lo iba a lograr, ya que salió al parqué fuerte y en apenas un minuto amplió las diferencias a 11 puntos (64-75), lo que ponía cuesta arriba la remontada local.

Pero los rojillos respondieron con pundonor y volvieron a reducir a dos puntos la distancia (78-80) con algo más de seis minutos por jugar, lo que dio esperanzas a los locales y a una grada encendida.

No obstante, y a pesar de la arrancada del Casademont, que llegó a empatar a poco más de tres minutos (84-84), el Girona y un Hughes enorme (24 puntos y 27 de valoración) acabaron por llevarse el partido en un final de infarto, que concluyó 90-94.