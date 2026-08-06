Mark Hughes volverá a vestir de burdeos con el iLERNA Lleida

Mark Hughes volverá a vestir la camiseta burdeos durante las dos próximas temporadas. El escolta nacido en Youngstown (Ohio) se incorpora al iLERNA Lleida como jugador comunitario - al tener la doble nacionalidad americana y española - y vivirá así una segunda etapa en el club leridano.

Hugues debutó como jugador burdeos la temporada 2021-2022, año en que el equipo se clasificó para la Final Four de ascenso a la ACB disputada en Girona. Ese año, Hughes jugó en todos los partidos del equipo, 31 en liga regular y 6 de fase de ascenso.

Tras su paso por Lleida , Hughes defendió la camiseta del Movistar Estudiantes (2022-2023), del Hamburgo Towers (2023-2024) y del Coosur Real Betis (2024-2025), equipos con los que jugó playoffs y con el Betis logró el ascenso. Con el equipo alemán también disputó competición europea.

La temporada 2025-2026 estuvo en el Bàsquet Girona donde jugó en 34 partidos de liga regular con 19 minutos de media de juego, 8.8 puntos, 2.7 rebotes, 39,4% en tiros de tres y 8.5 de valoración. Su partido más destacado fue ante Casademont Zaragoza, donde registró 24 puntos, 5 rebotes y 27 de valoración.