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BALONCESTO

Mark Hughes volverá a vestir de burdeos con el iLERNA Lleida

El iLERNA Lleida añade una pieza más a su plantilla 2026-27. Se trata del escolta Mark Hughes, que vivirá su segunda etapa defendiendo la camiseta burdeos

Mark Hughes regresa a Lleida unos años después de su primera etapa en el conjunto ilerdense

Mark Hughes regresa a Lleida unos años después de su primera etapa en el conjunto ilerdense / ILERNA

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Mark Hughes volverá a vestir la camiseta burdeos durante las dos próximas temporadas. El escolta nacido en Youngstown (Ohio) se incorpora al iLERNA Lleida como jugador comunitario - al tener la doble nacionalidad americana y española - y vivirá así una segunda etapa en el club leridano.

Hugues debutó como jugador burdeos la temporada 2021-2022, año en que el equipo se clasificó para la Final Four de ascenso a la ACB disputada en Girona. Ese año, Hughes jugó en todos los partidos del equipo, 31 en liga regular y 6 de fase de ascenso.

Tras su paso por Lleida , Hughes defendió la camiseta del Movistar Estudiantes (2022-2023), del Hamburgo Towers (2023-2024) y del Coosur Real Betis (2024-2025), equipos con los que jugó playoffs y con el Betis logró el ascenso. Con el equipo alemán también disputó competición europea.

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La temporada 2025-2026 estuvo en el Bàsquet Girona donde jugó en 34 partidos de liga regular con 19 minutos de media de juego, 8.8 puntos, 2.7 rebotes, 39,4% en tiros de tres y 8.5 de valoración. Su partido más destacado fue ante Casademont Zaragoza, donde registró 24 puntos, 5 rebotes y 27 de valoración.

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