Mario Saint-Supéry se suma al legado malagueño en un Eurobasket

Mario Saint-Supéry ha escrito su nombre en otro gran capítulo de la historia del baloncesto malagueño. El base de Rincón de la Victoria, canterano del Unicaja y jugador ya de la Universidad de Gonzaga, debutó este jueves en el Eurobasket con un mal sabor de boca en la derrota de la selección española por 83-69 ante Georgia.

Se suma así a otros jugadores de la provincia como Nacho Rodríguez, Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Germán Gabriel y Alberto Díaz como jugadores que se estrenaron en un campeonato continental. No obstante, el de Saint-Supéry no fue un debut normal. Se convirtió en el estreno más joven de un jugador español en un Europeo desde que lo hiciera Ricky Rubio en 2009. Ha sumado 4 puntos y 2 asistencias en 12:48 minutos.

Listado malagueño

Nacho Rodríguez fue el encargado de abrir la lata. Debutó en el Eurobasket de 1995, en Grecia, cuando aún tenía 25 años. También participó en las ediciones de España 1997, Francia 1999, y Turquía 2001. Justo en esos dos últimos años fue cuando la selección comenzó a escribir la mejor página de su historia con una medalla de plata y otra de bronce, respectivamente.

Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, pertenecientes a los júniors de oro, empezaron a asomar la cabeza en ese preciso momento, aunque el Eurobasket fue algo que se les resistió hasta unos años después. El base apareció primero en 2005, quedando en la cuarta posición después de perder la selección en las semifinales contra Alemania. En 2007, tanto Cabezas como Berni se colgaron la medalla de plata después de que Rusia se impusiera final y solo el '10' cajista alzó el título en la edición de 2009.

Unos años más tarde apareció en la absoluta Germán Gabriel, el tercero de los júniors de oro. El mismo verano de 2013 en el que el malagueño se despidió del Estudiantes, el ala-pívot sumó en Eslovenia un bronce en su trayectoria como internacional.

El Europeo de Alberto Díaz

Mientras que el último, hasta que llegó Saint-Supéry, fue Alberto Díaz. El base del Unicaja, al que habían descartado los primeros días de la concentración, tuvo que volver para sustituir a Sergio Llull. Protagonizó auténticas exhibiciones defensivas ante rivales NBA o Euroliga como Shane Larkin o Dennis Schroder y fue uno de los grandes protagonistas en aquella medalla de oro inolvidable e irrepetible.

Bosnia, próximo rival

España y Mario Saint-Supéry volverán a escena el próximo sábado, a partir de las 20.30 horas, contra Bosnia-Herzegovina. Después de superar los nervios del debut, el malagueño afronta su segundo partido en el Eurobasket, donde seguirá sumando minutos en un gran campeonato a sus 19 años.