Mario Saint-Supéry: "Hay jugadores que, por falta de oportunidades o por distintas circunstancias, prefieren irse a la NCAA"

Mario Saint-Supéry vive su primera experiencia en Estados Unidos con la misma ambición con la que salió de Málaga siendo apenas un adolescente. Tras pasar por Unicaja, Tizona y Manresa, el base malagueño ha encontrado en Gonzaga un escenario completamente distinto, marcado por la exigencia diaria, los recursos casi ilimitados y el sueño de acercarse a la NBA. En esta conversación, repasa su adaptación a la NCAA, el impacto del March Madness, el debate sobre la marcha de jóvenes talentos españoles a Estados Unidos y el camino que todavía tiene por delante.

Mario Saint-Supéry, en un partido con Gonzaga / Tyler Tjomsland

¿Cómo estás? Me comentabas que estabas de vacaciones. ¿Cómo estás pasando estos días por aquí?

Pues bien. La verdad es que estoy muy contento de poder estar aquí, disfrutar de la familia, de los amigos, de la playa y del buen tiempo de Málaga. Estoy entrenando seis días a la semana y me estoy dando un día de capricho, pero estoy bastante contento. Vivo a cinco minutos de la playa y mis veranos se basan en entrenar e ir a la playa.

En ese sentido, es una vida muy diferente a la que tienes ahora en Estados Unidos. ¿Qué tal este primer año allí?

Bueno, bien. Como dices, es muy diferente. Spokane, que es la ciudad donde está Gonzaga, está a unas cinco o seis horas de la playa. Es verdad que tiene algunos lagos cerca, a media hora o una hora, pero no es lo mismo. Además, hace mucho más frío. Ya estuve en Burgos y en Manresa, que me dieron como un pequeño adelanto del frío, pero este año he pasado bastante fresquito.

A nivel profesional, la temporada ha sido muy buena en lo personal. Quizás, a nivel colectivo, quedó un sabor algo agridulce por caer antes de lo esperado en el March Madness. ¿Cómo valoras esta primera temporada?

Sí, como dices, ha sido una temporada un poco agridulce. Se siente como una temporada no finalizada. Al final, no es como una serie de playoffs ni como una temporada regular en la que sabes que hay un final. Allí vas partido a partido y, si ganas, tienes otra semana más. Pero, como perdimos, todo se acaba de repente. Es un poco raro.

¿Y a nivel personal?

Creo que he crecido tanto como jugador como persona. Obviamente, he tenido mis más y mis menos, pero creo que todo me ha servido mucho. Ahora tengo muchas ganas de trabajar en verano y empezar la temporada que viene, que seguro que va a ser genial.

Desde España cuesta ser realmente consciente de lo que supone un torneo como el March Madness. ¿Es tan loco como parece?

Sí, es una auténtica locura. Mis compañeros ya me lo dijeron. Después de la Super Bowl, es probablemente el evento deportivo más importante en Estados Unidos.

¿Hay mucho fanático?

Es increíble porque la gente se identifica muchísimo con las universidades. Además, hacen un marketing brutal alrededor del torneo. Todo el mundo está pendiente del March Madness y parece que lo demás se para. Es algo brutal.

Mario Saint-Supéry, en un partido con Gonzaga / Tyler Tjomsland

Tú has jugado a nivel profesional aquí en España. ¿Dirías que es muy diferente la experiencia o el nivel de profesionalismo?

Sí. Te diría que los recursos que hay allí son de otro universo, de otro mundo totalmente. Eso no quiere decir que aquí, en España, o en las ligas de Europa, los recursos no sean suficientes, pero allí todo está multiplicado por tres, como suele pasar en Estados Unidos. Todo es más grande, más increíble y más loco.

En el día a día, tú que has estado en canteras de equipos profesionales y también en equipos profesionales, ¿qué diferencias encuentras entre la manera de trabajar en Estados Unidos y aquí?

Una de las mayores diferencias es la disponibilidad. En muchos clubes, canteras e incluso equipos profesionales, la disponibilidad de pista, de gimnasio o de gente para ayudarte a entrenar no es tan amplia. En Gonzaga tengo el pabellón abierto 24 horas, siete días a la semana. Además, siempre hay gente que puede venir conmigo para ayudarme a tirar, entrenar o hacer lo que necesite.

Un cambio grande a la hora de prepararte, ¿no?

Para mí, ese ha sido uno de los cambios más grandes. He pasado de entrenar prácticamente toda mi vida una vez al día, o como mucho dos, a hacer durante la temporada tres entrenamientos al día, más pesas.

Más allá de la forma de trabajar, ¿has vivido algún choque cultural en Estados Unidos que te haya costado especialmente?

Creo que soy una persona muy adaptable. Me adapto bien a lo que toque, pero te diría que el mayor choque cultural ha sido el tema de los tamaños. Como te decía antes con los recursos, allí todo es enorme. Los coches son gigantes, las raciones de comida también… Te ponen un plato y te va a sobrar comida el 99% de las veces. Las calles son mucho más amplias. Todo es más grande.

"He pasado de entrenar prácticamente toda mi vida una vez al día, o como mucho dos, a hacer durante la temporada tres entrenamientos al día, más pesas" Mario Saint-Supéry

Ahora mismo hay muchos españoles jugando allí. ¿Hablas con ellos? ¿Tenéis todos una visión parecida o cambia mucho según el equipo o el estado?

Sí, yo creo que todos tenemos una visión bastante similar. A veces hablamos entre nosotros y creo que, en general, todos pensamos lo mismo. Coincidimos en que el tema de los recursos es una pasada.

¿En algo más?

También pasa con cosas cotidianas. Por ejemplo, quienes hemos conducido en España y en Estados Unidos notamos mucho la diferencia. A mí este año, cuando volví a España, me pasó que decía: “Tío, las calles son estrechísimas. No me cabe el coche por ningún lado”. Allí todo es tan grande y tan amplio que, al volver, lo notas muchísimo.

Sois muchos allí, casi 30 españoles en la NCAA. Te quería abrir este melón porque en España hay bastante debate con que muchos jóvenes se marchen a Estados Unidos. A veces se ve desde un punto de vista negativo. ¿Cómo vives tú ese debate?

Yo te diría que es normal que la gente se vaya. Para empezar, por lo que comentaba antes sobre los recursos, la experiencia, todo lo que hay alrededor… Es normal que muchos jugadores decidan tomar un camino diferente.

En España, que es de lo que estamos hablando, aunque también se van jugadores de toda Europa, es muy difícil dar el salto directamente de la cantera a jugar en ACB. A veces la gente no quiere salir cedida a LEB Plata o a LEB Oro, aunque puede venir muy bien. En mi caso, salí cedido a LEB Oro y creo que fue genial.

Pero hay jugadores que, por falta de oportunidades o por distintas circunstancias, prefieren irse a la NCAA, hacer una carrera de cuatro años, estudiar, jugar y vivir en Estados Unidos. Además, estás más cerca de la NBA, que al final es el sueño de todos.

Entiendo que ese es también el gran aliciente de ir a Estados Unidos: acercarse a la NBA. ¿Es el gran objetivo?

Sí, por supuesto. Creo que todos tenemos en mente la NBA. Es un sueño para todos. Al final, trabajamos con el objetivo de algún día poder estar allí, no solo para llegar, sino para poder jugar y hacer una carrera. Eso es lo que hace que la gente se levante cada día y salga a currar, currar y currar.

Mario Saint-Supéry, en un partido con Gonzaga / Tyler Tjomsland

En esa misma línea, hace unas semanas salió una información sobre que la NCAA quiere empezar a ser más estricta con los jugadores extranjeros que quieren ir a la liga. Casos como el tuyo, de jugadores que han hecho parte de su carrera en ligas profesionales, podrían estar más mirados con lupa. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sería un error?

Yo creo que la nueva norma que quieren sacar no me afecta tanto a mí, sino a jugadores más mayores. Es verdad que yo estuve dos años en dinámica de Unicaja, jugué en LEB Oro y después un año en ACB con Manresa, pero empecé muy joven. Llegué a Estados Unidos con 19 años y siendo freshman.

Creo que esa norma va más dirigida a jugadores de 23, 24 o incluso 25 años. Hemos visto algún caso de jugadores que ya son profesionales, que llevan varios años jugando como profesionales y que no van realmente a estudiar. Creo que la norma va más por ese perfil.

Tú debutaste muy joven. ¿Cómo se gestiona ser tan joven y empezar a dar pasos tan grandes tan pronto? ¿Cómo lo viviste?

Te diría que teniendo gente alrededor que te mantenga con los pies en el suelo. Yo debuté con 15 años, casi 16, pero 15 queda mejor. A partir de ahí, todo ha ido muy bien y muy rápido. Tener a mi familia y a mi entorno ayudándome siempre a mantener los pies en el suelo, a ser humilde, a seguir trabajando y a no dejar de ser ambicioso me ha ayudado mucho.

¿Quién dirías que ha sido una figura clave en tu día a día y en tu carrera?

Mis padres han sido clave desde el primer momento. He tenido muchísima gente que me ha ayudado y todos mis entrenadores han sido importantes.

Cuando salgo a Burgos me encuentro con un ángel, por decirlo así, que es Diego. Fue quien confió en mí en Burgos, en LEB Oro, cuando yo prácticamente no tenía minutos ni en ACB ni en BCL. Confió en mí desde el primer momento y, al año siguiente, me llevó con él a Manresa, donde siguió confiando en mí. Siempre le voy a estar muy agradecido. Él ha sido un entrenador de vida para mí.

"Tener a mi familia y a mi entorno ayudándome siempre a mantener los pies en el suelo, a ser humilde, a seguir trabajando y a no dejar de ser ambicioso me ha ayudado mucho." Mario Saint-Supéry

En Burgos jugaste en LEB Oro. Muchas veces, desde fuera, ese tipo de pasos se ven como un paso atrás después de haber debutado en ACB. ¿Tú lo recuerdas como un paso clave en tu carrera?

Totalmente. Creo que es obvio que, si no me hubiera ido esos cinco meses a Tizona, al año siguiente seguramente me habría ido cedido a un equipo de LEB Oro en vez de estar en ACB.

Fue un paso muy importante. También tuve mucha suerte con el grupo de personas que me rodeó allí. Me acogieron desde el primer momento, estuve muy cómodo y las cosas salieron muy bien. Creo que fue algo clave en mi carrera.

Para acabar, pensando en el futuro: ¿tienes claro cuál será tu próximo paso?

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No tengo claro lo que va a pasar en el futuro. Ahora mismo, como siempre digo, me centro en ser un poquito mejor cada día. Trabajo todos los días para mejorar. Al final, eso me llevará donde me tenga que llevar. El tiempo me pondrá en mi sitio. Estoy muy positivo y con mucha confianza en eso.