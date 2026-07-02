Mario Hezonja prepara su salida del Madrid...¡rumbo a Dubai¡

La gran ‘movida’ que está viviendo el Madrid con la salida de la dirección deportiva, la pérdida de jugadores importantes como Lyles, o el despido oficial de su entrenador, Sergio Scariolo, podría tener una ‘guinda’ a todo ese terremoto en la sección blanca.

Y es que uno de los jugadores más determinantes del Madrid, como el croata Mario Hezonja, tiene decidido dejar el conjunto blanco para poner rumbo a Dubai, donde le espera un entrenador en el que confía plenamente, el ex azulgrana, Xavi Pascual.

A punto estuvo Hezonja de volver a la disciplina blaugrana hace dos temporadas cuando tenía un acuerdo cerrado, aunque finalmente el Madrid consiguió convencerle con un gran contrato y acabó con sus opciones de volver al club dónde se formó.

Mario Hezonja, ante La Laguna Tenerife / ACB Photo - Sara Gordon

Nuevo agente...y destino

El alero croata ha cambiado recientemente de agente, y se ha puesto en manos de Misko Razanatovic, un agente que tiene muy buenos contactos con la NBA dónde era una de las opciones de Mario de retomar el camino en la liga estadounidense. Aunque Raznatovic también tiene muy buenos contactos con la franquicia de Dubai, que podría ser el destino del jugador, que no esconde su admiración por Pascual con el que coincidió en su etapa de formación como jugador del Barça.

La temporada sin títulos del Madrid no le ha sentado nada bien al jugador croata que después de realizar una gran campaña a nivel personal, realizando grandes exhibiciones en todas las competiciones, no ha podido materializarlo con títulos, algo que le llevó a explotar por redes sociales, y más después de enterarse de todos los cambios que llegan a la sección blanca al ver como personas con las que tenía una magnífica relación como Sergio Rodríguez y Sergio Scariolo, ya no están.

A Mario Hezonja se le atragantó su merecido MVP de la temporada tras los cambios en la sección / EUROPA PRESS

"En este punto, ¿escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego?" publicó el alero croata en su cuenta de 'X'. Todo esto, a raíz de la contratación, a falta de oficialidad, de Pedro Martínez como nuevo entrenador blanco.

¡Quiere irse ya!

Una situación de cambio total que ha llevado al jugador a decidir su salida del Madrid aunque tendrá que negociar esa marcha a Dubai porque en su contrato no hay una cláusula de escape a otro equipo europeo aunque sí a la NBA.

Su objetivo es ahora mismo, encontrar una salida a su contrato con el equipo blanco y poner rumbo a Dubai, que tendrá a un técnico de confianza en el banquillo como Xavi Pascual y rodeado de grandes jugadores, en un equipo que no ha reparado en gastos para traer a los mejores jugadores disponibles porque quiere luchar por la Euroliga esta próxima temporada.

Habrá que estar atentos a la reacción del Madrid, ya que el nuevo director general, Juan Carlos Sánchez, no se lo va a poner nada fácil ya que el jugador cumple como ficha de cupo y ahora mismo no tienen un jugador de su talla como recambio, aunque ya tengan cerrado a un jugador español como Jaime Pradilla.